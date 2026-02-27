Polonia se îndoiește de rolul Franței în orice plan nuclear european și susține SUA

La începutul lunii februarie, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul a inițiat discuții cu Franța, singura putere nucleară din UE de la ieșirea Marii Britanii din bloc, cu privire la o posibilă descurajare la nivel continental, scrie Reuters.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Polonia a început, de asemenea, discuții cu Franța, dar a subliniat că are nevoie de detalii concrete înainte de a discuta despre aderarea la orice program european.

Slawomir Cenckiewicz, șeful Biroului Național de Securitate din Varșovia, a declarat că Polonia ar trebui să monitorizeze discuțiile dintre Berlin și Paris, dar să acorde prioritate programului existent de partajare nucleară al NATO – care permite aliaților non-nucleari să găzduiască și să livreze focoase nucleare americane – pentru a contracara potențialele amenințări rusești.

Controlul asupra armelor nucleare

Cenckiewicz a afirmat că doctrina franceză ar plasa controlul deplin asupra armelor nucleare în mâinile președintelui francez – lucru pe care Emmanuel Macron însuși urmează să îl precizeze luni.

El a afirmat că utilizarea armelor nucleare în temeiul clauzei de apărare colectivă a NATO, articolul 5, care tratează un atac asupra unuia ca un atac asupra tuturor, ar trebui să fie o decizie a aliaților.

El a adăugat că Statele Unite rămân singurul partener credibil al Poloniei în materie nucleară, invocând avantajul clar al acestora față de puterile nucleare europene, inclusiv Franța și Marea Britanie.

„Statele Unite nu s-au oprit niciun moment în acest domeniu militar și de informații, ci pur și simplu dezvoltă constant acest potențial și investesc în el”, a declarat el pentru Reuters.

Țările europene se bazează pe SUA

Majoritatea țărilor europene se bazează în primul rând pe Statele Unite pentru a descuraja potențialii adversari. Însă apropierea președintelui Donald Trump de Rusia în ceea ce privește războiul din Ucraina și atitudinea sa față de aliații tradiționali – inclusiv amenințările de a confisca Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, aliat NATO – au zguduit guvernele europene.

Oficialii francezi afirmă că Parisul nu încearcă să înlocuiască umbrela de protecție a Statelor Unite sau să concureze cu NATO.

Comentariile lui Cenckiewicz subliniază, de asemenea, diviziunea politică din Polonia: guvernul pro-UE al lui Tusk urmărește o integrare europeană mai profundă, în timp ce președintele Karol Nawrocki – aliniat cu Trump – pune accentul pe legăturile transatlantice și NATO.

Dezacord privind problemele de apărare

Cei doi sunt adesea în dezacord cu privire la problemele de apărare și, în ultimă instanță, președintele, în calitate de comandant suprem al forțelor armate, poate bloca inițiativele guvernului.

Cenckiewicz afirmă că Varșovia trebuie să construiască forțe adecvate amenințărilor cu care se confruntă.

„Rusia trebuie tratată ca o amenințare existențială pentru Polonia”, a declarat Cenckiewicz. „În această logică, participarea, aderarea la partajarea nucleară sau perspectiva construirii propriilor capacități nucleare suverane sunt o consecință”.