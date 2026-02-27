Armata americană a folosit un laser pentru a doborî o dronă a Protecției Frontierelor

Cazul de eroare de identitate a determinat Administrația Federală a Aviației să închidă spațiul aerian suplimentar în jurul Fortului Hancock, la aproximativ 80 de kilometri sud-est de El Paso. Armata este obligată să notifice oficial FAA atunci când întreprinde orice acțiune de combatere a dronelor în spațiul aerian american, potrivit AP.

Reprezentantul american Rick Larsen de la Washington și alți doi democrați de rang înalt din comisiile pentru transporturi și infrastructură și securitate internă din Camera Reprezentanților au declarat că au fost uimiți când au fost înștiințați oficial.

„Ne explodează capetele din cauza știrilor”, au declarat parlamentarii într-o declarație comună. Aceștia au criticat administrația Trump pentru că a „ocolit” un proiect de lege bipartizan de instruire a operatorilor de drone și de îmbunătățire a comunicării dintre Pentagon, FAA și Departamentul de Securitate Internă, care include și CBP.

FAA, CBP și Pentagonul au emis o declarație comună joi seară, în care au recunoscut că armata „a folosit autoritățile sistemului de combatere a aeronavelor fără pilot pentru a atenua un sistem aerian fără pilot aparent amenințător care operează în spațiul aerian militar”.

Incidentul s-a întâmplat departe de zonele populate

Declarația precizează că incidentul s-a întâmplat departe de zonele populate și de zborurile comerciale, ca parte a eforturilor administrației de a consolida protecția la frontieră.

„La indicațiile președintelui Trump, Departamentul de Război, FAA și Vama și Patrula de Frontieră colaborează într-un mod fără precedent pentru a atenua amenințările cu drone din partea cartelurilor mexicane și a organizațiilor teroriste străine la granița dintre SUA și Mexic”, se arată în comunicat. A doua oară când aceste sisteme laser închid spațiul aerian al Texasului în această lună.

Închiderea traficului în El Paso de acum două săptămâni a durat doar câteva ore, dar a stârnit alarmă și a dus la anularea mai multor zboruri în orașul cu o populație de aproape 700.000 de locuitori.