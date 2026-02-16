Prima pagină » Știri externe » Spital ucrainean, atacat cu o dronă. Doi angajați au fost răniți

Un spital ucrainean a fost atacat cu o dronă. Doi angajați au fost răniți în timpul atacului, au anunțat ucrainenii. Incidentul s-a produs în regiunea Herson.
Petru Mazilu
16 feb. 2026, 17:30, Politic

O dronă rusească a lovit un spital ucrainean, au anunțat luni oficialii din Ucraina, potrivit Sky News.

Două persoane au rănite în timpul atacului. Este vorba despre două femei în vârstă de 49 și 63 de ani. Incidentul s-a produs în sudul regiunii Herson, Spitalul a fost lovit la scurt timp după prânz, a transmis administrația militară regională pe Telegram.

În urma impactului au fost deteriorate fațada spitalului, ferestrele și birourile. De asemenea, au fost afectate încălzirea și alimentarea cu apă.

