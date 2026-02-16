Spital ucrainean, atacat cu o dronă. Doi angajați au fost răniți

O dronă rusească a lovit un spital ucrainean, au anunțat luni oficialii din Ucraina, potrivit Sky News.

Două persoane au rănite în timpul atacului. Este vorba despre două femei în vârstă de 49 și 63 de ani. Incidentul s-a produs în sudul regiunii Herson, Spitalul a fost lovit la scurt timp după prânz, a transmis administrația militară regională pe Telegram.

În urma impactului au fost deteriorate fațada spitalului, ferestrele și birourile. De asemenea, au fost afectate încălzirea și alimentarea cu apă.