Armata SUA a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre un portavion

Drona iraniană Shahed-139 zbura spre portavion „cu intenții neclară” când a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-35, a anunțat marți Comandamentul Central al SUA, potrivit The Guardian.

„Un avion de vânătoare F-35C de la Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în autoapărare și pentru a proteja portavionul și personalul de la bord”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al marinei la Comandamentul Central. Niciun membru al forțelor americane nu a fost rănit și niciun echipament nu a fost deteriorat, a spus el.

Misiunea iraniană la ONU a refuzat să comenteze afirmațiile, în timp ce agenția de știri iraniană Tasnim a declarat că s-a pierdut legătura cu o dronă în apele internaționale, dar motivul este necunoscut. Agenția de știri semi-oficială Fars a relatat că o dronă iraniană a îndeplinit o „misiune de supraveghere în apele internaționale”.

Comandamentul Central a declarat că, într-un alt incident de marți, în Strâmtoarea Hormuz, Garda Revoluționară din Iran (IRGC) a hărțuit o navă comercială cu pavilion american și echipaj american. „Două ambarcațiuni IRGC și o dronă iraniană Mohajer s-au apropiat de nava Stena Imperative cu viteză mare și au amenințat că vor aborda și vor confisca petrolierul”, a spus Hawkins.

Posibile negocieri între SUA și Iran

Incidentul cu drona a avut loc în timp ce diplomații încercau să aranjeze discuții între Iran și SUA, iar Donald Trump a declarat că, având în vedere că navele de război americane se îndreaptă spre Iran, probabil se vor întâmpla „lucruri rele” dacă nu se poate ajunge la un acord.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat marți că i-a dat instrucțiuni ministrului de externe al țării să „ urmeze negocieri corecte și echitabile” cu SUA, primul semn clar că Teheranul dorește să negocieze cu Washingtonul.

Emisarul lui Trump pentru șefia SUA, Steve Witkoff, încă intenționează să poarte discuții cu oficiali iranieni în Turcia la sfârșitul acestei săptămâni, în ciuda incidentului cu drona, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în prima recunoaștere directă a discuțiilor de către Casa Albă.