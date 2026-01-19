Tensiuni între China și Taiwan: o dronă militară chineză a intrat pentru prima dată în spațiul aerian taiwanez

Potrivit Ministerului Apărării din Taiwan, o dronă chineză de recunoaștere a intrat în weekend în spațiul aerian al Insulei Pratas și a zburat acolo aproximativ patru minute. Insulița se află în apropierea capătului sudic al strâmtorii, la circa 400 de kilometri de insula principală a Taiwanului.

Autoritățile taiwaneze au precizat că aparatul a evoluat deasupra razei armelor antiaeriene, iar după ce au fost transmise avertismente pe frecvențe radio internaționale, drona a părăsit zona. În 2022, Taiwanul a doborât o dronă chineză civilă care zbura în apropierea unui alt avanpost, Kinmen.

De cealaltă parte, armata chineză a susținut pe rețelele sociale că aeronava a desfășurat un antrenament „legitim și legal”.

Incidentul vine pe fondul escaladării acțiunilor de intimidare militară a Taiwanului. Taipei respinge revendicările Beijingului asupra teritoriului său și, sub președintele Lai Ching-te, a accelerat măsurile de consolidare a apărării pentru a descuraja un eventual atac.

Contextul este deja tensionat după ce, luna trecută, Armata Populară de Eliberare a desfășurat exerciții cu foc real în jurul Taiwanului, la scurt timp după ce Statele Unite au anunțat un pachet de armament de 11 miliarde de dolari pentru Taipei – unul dintre cele mai mari de până acum.

Sâmbătă, armata chineză a transmis că a urmărit distrugătorul american USS John Finn (cu rachete ghidate) și o navă americană de cercetare oceanografică în timp ce au traversat Strâmtoarea Taiwan. Washingtonul trimite frecvent nave de război prin această rută maritimă intens circulată, în special după manevrele militare majore ale Chinei.