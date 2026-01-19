Prima pagină » Știri externe » Tensiuni între China și Taiwan: o dronă militară chineză a intrat pentru prima dată în spațiul aerian taiwanez

Tensiuni între China și Taiwan: o dronă militară chineză a intrat pentru prima dată în spațiul aerian taiwanez

China a trimis pentru prima dată o dronă militară în spațiul aerian al Taiwanului, într-un nou episod care subliniază intensificarea presiunii exercitate de Beijing asupra insulei autonome și testarea constantă a capacităților sale defensive.
Tensiuni între China și Taiwan: o dronă militară chineză a intrat pentru prima dată în spațiul aerian taiwanez
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Pexels
Gabriel Negreanu
19 ian. 2026, 11:10, Știri externe

Potrivit Ministerului Apărării din Taiwan, o dronă chineză de recunoaștere a intrat în weekend în spațiul aerian al Insulei Pratas și a zburat acolo aproximativ patru minute. Insulița se află în apropierea capătului sudic al strâmtorii, la circa 400 de kilometri de insula principală a Taiwanului.

Autoritățile taiwaneze au precizat că aparatul a evoluat deasupra razei armelor antiaeriene, iar după ce au fost transmise avertismente pe frecvențe radio internaționale, drona a părăsit zona. În 2022, Taiwanul a doborât o dronă chineză civilă care zbura în apropierea unui alt avanpost, Kinmen.

De cealaltă parte, armata chineză a susținut pe rețelele sociale că aeronava a desfășurat un antrenament „legitim și legal”.

Incidentul vine pe fondul escaladării acțiunilor de intimidare militară a Taiwanului. Taipei respinge revendicările Beijingului asupra teritoriului său și, sub președintele Lai Ching-te, a accelerat măsurile de consolidare a apărării pentru a descuraja un eventual atac.

Contextul este deja tensionat după ce, luna trecută, Armata Populară de Eliberare a desfășurat exerciții cu foc real în jurul Taiwanului, la scurt timp după ce Statele Unite au anunțat un pachet de armament de 11 miliarde de dolari pentru Taipei – unul dintre cele mai mari de până acum.

Sâmbătă, armata chineză a transmis că a urmărit distrugătorul american USS John Finn (cu rachete ghidate) și o navă americană de cercetare oceanografică în timp ce au traversat Strâmtoarea Taiwan. Washingtonul trimite frecvent nave de război prin această rută maritimă intens circulată, în special după manevrele militare majore ale Chinei.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Infrastructura României, cursă contracronometru în 2026: Avem miliarde din PNRR, dar n-are cine să toarne asfaltul. Drumurile, între presiunea timpului și criza de personal
Gandul
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie are mari probleme de sănătate în 2026
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor