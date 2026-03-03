Prima pagină » Știrile zilei » Taiwan și-a anunțat susținerea pentru SUA și Israel și sprijinul pentru libertatea și democrația poporului iranian

Taiwan, prin vocea unui purtător de cuvânt al ministerului de Externe, și-a anunțat susținerea față de atacurile lansate de Statele Unite și Israel și sprijin pentru eforturile comunității internaționale de a ajuta poporul iranian să obțină libertate și respectarea drepturilor omului.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
03 mart. 2026, 07:59, Știri externe

„Sprijinim eforturile comunității internaționale de a ajuta poporul iranian să urmărească libertatea și democrația și sperăm că poporul iranian se va putea bucura în curând de libertate, democrație și drepturile omului. SUA și Israelul sunt amândoi aliați ai Taiwanului”, a declarat Hsiao Kuang-wei, purtător de cuvânt al diplomației de la Taipei, citat de Reuters. 

În plus, oficialul a criticat ripostă Iranului pe care a calificat-o drept „indicrimnatorie”; vorbind despre atacurile asupra statelor din Golf.

Anterior, președintele Lai Ching Te a comparat situația de securitate a Israel cu cea a Taiwanului, pe fondul presiunilor militare tot mai accentuate exercitate de Beijing asupra insulei. 

Astfel, în urma atacurului din 7 octombrie, relațiile bilaterale dintr Taiwan și Israel au cunoscut o perioadă de apropiere. 

Insulă nu se are stabilite relații diplomatice oficiale cu statele implicate în conflict, întrucât în 1971, Iranul a recunoscut Republica Populară Chineză. Asemănător, nu statul nu este recunoscut nici de Israel, nici de Statele Unite, deși Washingtonul rămâne principalul susținător internațional al insulei și principalul său furnizor de armament.

