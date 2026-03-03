Prima pagină » Știri externe » Decizie surprinzătoare. Libanul interzice acțiunile militare ale Hezbollah, provocând reacții dure

Guvernul libanez a interzis orice activitate militară sau de securitate a Hezbollah. Gruparea susținută de Iran a criticat decizia.
Soldați Hezbollah. Sursa foto: X
Nițu Maria
03 mart. 2026, 03:40, Știri externe

Guvernul libanez a anunțat marți că a luat o măsură fără precedent, interzicând orice activitate militară sau de securitate a grupării Hezbollah, susținută de Iran. Decizia a stârnit critici imediate din partea organizației, scrie The Guardian.

„Statul libanez își declară respingerea absolută și neechivocă a oricăror acțiuni militare sau de securitate lansate de pe teritoriul libanez în afara cadrului instituțiilor sale legitime.”, a declarat prim-ministrul libanez, Nawaf Salam, pentru AFP, după o ședință de urgență a cabinetului.

„Acest lucru necesită interzicerea imediată a tuturor activităților de securitate și militare ale Hezbollah, considerându-le în afara legii și obligându-l să predea armele.”, a mai declarat acesta.

Mișcarea pro-iraniană, Hezbollah, prezentă atât în guvern, cât și în Parlament, a reacționat puternic după acest anunț. Măsura guvernului a venit la câteva ore după ce gruparea militantă susținută de Iran a atacat Israelul, luni dimineață, ca răzbunare pentru uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei.

În replică, Israelul a bombardat suburbiile sudice ale Beirutului și sudul Libanului, provocând moartea a cel puțin 52 de persoane și rănirea a 154, potrivit Ministerului Sănătății de la Beirut.

Liderul blocului parlamentar al Hezbollah, Mohammed Raad, a criticat decizia, spunând că „deciziile pripite ale Beirutului nu reflectă așteptările libanezilor. Ei se așteptau la o decizie de respingere a agresiunii [israeliene].”

Israelul, care susține că a atacat lideri ai grupării, a declarat că a lovit peste 70 de obiective ale Hezbollah într-o ofensivă declanșată după ce mișcarea pro-iraniană a lansat rachete și drone spre teritoriul său.

Acțiunea a determinat locuitorii din zonele vizate, încă afectați de războiul anterior dintre Israel și Hezbollah, încheiat în noiembrie 2024, să se refugieze.

În iunie anul trecut, Hezbollah nu a luat parte la războiul de 12 zile dintre Israel și Iran.

