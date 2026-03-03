Echipa Ucrainei, oprită să poarte uniforme cu harta țării la Jocurile Paralimpice

Comitetul Paralimpic Internațional a decis marți să interzică echipei Ucrainei folosirea unor uniforme care includ harta țării, motivul fiind că designul are caracter politic, scrie Kyiv Post.

Valeriy Sushkevych, președintele Comitetului Național Paralimpic al Ucrainei, a explicat că ținuta vizată nu era destinată probelor sportive, ci momentelor oficiale și ceremoniilor.

„Ne-am pregătit uniforma sportivă, nu – nici măcar uniforma sportivă, ci uniforma ceremonială pentru echipa noastră. Comitetul Paralimpic Internațional a spus: «Nu, nu, nu – nu va funcționa așa!»”, a declarat Valeriy Sushkevych pentru Ukrinform.

Acesta a precizat că reprezentanții internaționali au considerat că simbolul este nepotrivit din punct de vedere politic: „Au spus că această uniformă era politică.”

Ulterior, Valeriy Sushkevych a confirmat că ținuta includea harta Ucrainei și că proiectul aparține designerului Viktor Anisimov.

Tensiunile dintre partea ucraineană și Comitetul Paralimpic Internațional nu s-au oprit, însă, aici.

Sushkevych a criticat și hotărârea de a permite sportivilor proveniți din Rusia și Belarus să participe sub propriile drapele, pentru prima dată din 2022.

„IPC, prin ultima sa decizie concretă, a oferit posibilitatea de a ridica același steag, îmbibat cu sânge ucrainean, pe teritoriul celei de-a 14-a ediții a Jocurilor Paralimpice de Iarnă”, a declarat Sushkevych pentru AFP.

Și ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, a condamnat această decizie a Comitetului.

„Decizia organizatorilor Jocurilor Paralimpice de a permite ucigașilor și realizărilor lor să concureze la Jocurile Paralimpice sub steaguri naționale este atât dezamăgitoare, cât și scandaloasă”, a scris Matvii Bidni.

„Sportul paralimpic a devenit un pilon pentru cei pe care [președintele rus Vladimir] Putin i-a trimis în Ucraina să-i ucidă – și care s-au întors din Ucraina cu răni și dizabilități”, a adăugat el.