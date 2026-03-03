Prima pagină » Știri externe » Echipa Ucrainei, oprită să poarte uniforme cu harta țării la Jocurile Paralimpice

Echipa Ucrainei, oprită să poarte uniforme cu harta țării la Jocurile Paralimpice

Comitetul Paralimpic Internațional a interzis Ucrainei să poarte la ceremonii uniforme cu harta țării, pe motiv că acestea sunt simboluri politice.
Echipa Ucrainei, oprită să poarte uniforme cu harta țării la Jocurile Paralimpice
Nițu Maria
03 mart. 2026, 04:19, Sport

Comitetul Paralimpic Internațional a decis marți să interzică echipei Ucrainei folosirea unor uniforme care includ harta țării, motivul fiind că designul are caracter politic, scrie Kyiv Post.

Valeriy Sushkevych, președintele Comitetului Național Paralimpic al Ucrainei, a explicat că ținuta vizată nu era destinată probelor sportive, ci momentelor oficiale și ceremoniilor.

„Ne-am pregătit uniforma sportivă, nu – nici măcar uniforma sportivă, ci uniforma ceremonială pentru echipa noastră. Comitetul Paralimpic Internațional a spus: «Nu, nu, nu – nu va funcționa așa!»”, a declarat Valeriy Sushkevych pentru Ukrinform.

Acesta a precizat că reprezentanții internaționali au considerat că simbolul este nepotrivit din punct de vedere politic: „Au spus că această uniformă era politică.”

Ulterior, Valeriy Sushkevych a confirmat că ținuta includea harta Ucrainei și că proiectul aparține designerului Viktor Anisimov.

Tensiunile dintre partea ucraineană și Comitetul Paralimpic Internațional nu s-au oprit, însă, aici.

Sushkevych a criticat și hotărârea de a permite sportivilor proveniți din Rusia și Belarus să participe sub propriile drapele, pentru prima dată din 2022.

„IPC, prin ultima sa decizie concretă, a oferit posibilitatea de a ridica același steag, îmbibat cu sânge ucrainean, pe teritoriul celei de-a 14-a ediții a Jocurilor Paralimpice de Iarnă”, a declarat Sushkevych pentru AFP.

Și ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidni, a condamnat această decizie a Comitetului.

„Decizia organizatorilor Jocurilor Paralimpice de a permite ucigașilor și realizărilor lor să concureze la Jocurile Paralimpice sub steaguri naționale este atât dezamăgitoare, cât și scandaloasă”, a scris Matvii Bidni.

„Sportul paralimpic a devenit un pilon pentru cei pe care [președintele rus Vladimir] Putin i-a trimis în Ucraina să-i ucidă – și care s-au întors din Ucraina cu răni și dizabilități”, a adăugat el.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor