Încep sferturile de finală ale Cupei României la fotbal

Sferturile de finală ale Cupei României se desfășoară într-o singură manșă marți, miercuri și joi.

U Cluj-Hermannstadt este programat marți, de la ora 19.00. Cele două echipe au disputat patru finale de Cupa României din 2015 până azi, fără să câștige trofeul. FRF notează că sibienii au pierdut în 2018 cu Universitatea Craiova și în 2025 cu CFR Cluj, iar alb-negrii au fost învinși în 2015 de FCSB, iar în 2023 de Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Miercuri, de la ora 17.30, este programat meciul Campionii FC Argeș – Gloria Bistrița.

Tot miercuri, dar de la ora 20.30 se joacă Universitatea Craiova – CFR Cluj. Cinci trofee Cupa României se află în palmaresul ardelenilor, CFR fiind deținătoarea trofeului după finala din 2025. 2021 e anul în care Universitatea Craiova a câștigat ultima Cupă, ajungând astfel la 7 în palmares.

Joi, 5 martie, de la ora 20.30, este programt meciul Dinamo 1948 – Metalul Buzău. FRF notează că bucureștenii au șase eventuri în palmares (1964, 1982, 1984, 1990, 2000 și 2004), cu toate că au fost de 18 ori campioni naționali și au câștigat de 13 ori trofeul Cupa României: anul acesta ar putea bifa eventul cu numărul 7, fiind calificați în play-off-ul campionatului și disputând acum sferturile de finală în Cupă.