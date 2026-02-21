Prima pagină » Sport » Derby-uri și dueluri de foc în Europa: meciurile-cheie ale weekendului

Derby-uri și dueluri de foc în Europa: meciurile-cheie ale weekendului

Fotbalul european propune în acest weekend un meniu cu derby-uri și dueluri cu miză în lupta pentru titlu și cupele europene, capetele de afiș venind din Anglia, Germania și Spania.
Derby-uri și dueluri de foc în Europa: meciurile-cheie ale weekendului
Sursa foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Gabriel Negreanu
21 feb. 2026, 05:57, Sport

Cap de afiș

Duminică: Tottenham Hotspur – Arsenal (18:30)

Sâmbătă: Manchester City – Newcastle United (22:00)

Sâmbătă: RB Leipzig – Borussia Dortmund (19:30)

Sâmbătă: Osasuna – Real Madrid (19:30)

Duminică: Atalanta – Napoli (16:00)

Sâmbătă: Paris Saint-Germain – Metz (22:05)

Premier League (Anglia)

Sâmbătă, 21 februarie

  • Aston Villa – Leeds United (17:00)
  • Brentford – Brighton & Hove Albion (17:00)
  • Chelsea – Burnley (17:00)
  • West Ham United – AFC Bournemouth (19:30)

Duminică, 22 februarie

  • Nottingham Forest – Liverpool (16:00)
  • Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers (16:00)
  • Sunderland – Fulham (16:00)

Luni, 23 februarie (epilogul etapei)

Everton – Manchester United (22:00)

Bundesliga (Germania)

Sâmbătă, 21 februarie

  • Bayern Munich – Eintracht Frankfurt (16:30)
  • Union Berlin – Bayer Leverkusen (16:30)
  • 1. FC Köln – TSG Hoffenheim (16:30)
  • Wolfsburg – Augsburg (16:30)

Duminică, 22 februarie

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach (16:30)

FC St. Pauli – Werder Bremen (18:30)

1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart (20:30)

La Liga (Spania)

Sâmbătă, 21 februarie

  • Real Sociedad – Real Oviedo (15:00)
  • Real Betis – Rayo Vallecano (17:15)
  • Atlético Madrid – Espanyol (22:00)

Duminică, 22 februarie

  • Getafe – Sevilla (15:00)
  • Barcelona – Levante (17:15)
  • Celta Vigo – Mallorca (19:30)
  • Villarreal – Valencia (22:00)

Serie A (Italia)

Sâmbătă, 21 februarie

  • Juventus – Como 1907 (16:00)
  • Lecce – Inter Milan (19:00)
  • Cagliari – Lazio (21:45)

Duminică, 22 februarie

  • Genoa – Torino (13:30)
  • AC Milan – Parma (19:00)
  • Roma – Cremonese (21:45)

Luni, 23 februarie

  • Fiorentina – Pisa (19:30)
  • Bologna – Udinese (21:45)

Ligue 1 (Franța)

Sâmbătă, 21 februarie

Lens – Monaco (18:00)

Toulouse – Paris FC (20:00)

Duminică, 22 februarie

Auxerre – Rennes (16:00)

Angers – Lille (18:15)

Nantes – Le Havre (18:15)

Nice – Lorient (18:15)

Strasbourg – Lyon (21:45

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor