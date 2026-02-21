Derby-uri și dueluri de foc în Europa: meciurile-cheie ale weekendului

Cap de afiș
Duminică: Tottenham Hotspur – Arsenal (18:30)
Sâmbătă: Manchester City – Newcastle United (22:00)
Sâmbătă: RB Leipzig – Borussia Dortmund (19:30)
Sâmbătă: Osasuna – Real Madrid (19:30)
Duminică: Atalanta – Napoli (16:00)
Sâmbătă: Paris Saint-Germain – Metz (22:05)
Premier League (Anglia)
Sâmbătă, 21 februarie
- Aston Villa – Leeds United (17:00)
- Brentford – Brighton & Hove Albion (17:00)
- Chelsea – Burnley (17:00)
- West Ham United – AFC Bournemouth (19:30)
Duminică, 22 februarie
- Nottingham Forest – Liverpool (16:00)
- Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers (16:00)
- Sunderland – Fulham (16:00)
Luni, 23 februarie (epilogul etapei)
Everton – Manchester United (22:00)
Bundesliga (Germania)
Sâmbătă, 21 februarie
- Bayern Munich – Eintracht Frankfurt (16:30)
- Union Berlin – Bayer Leverkusen (16:30)
- 1. FC Köln – TSG Hoffenheim (16:30)
- Wolfsburg – Augsburg (16:30)
Duminică, 22 februarie
SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach (16:30)
FC St. Pauli – Werder Bremen (18:30)
1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart (20:30)
La Liga (Spania)
Sâmbătă, 21 februarie
- Real Sociedad – Real Oviedo (15:00)
- Real Betis – Rayo Vallecano (17:15)
- Atlético Madrid – Espanyol (22:00)
Duminică, 22 februarie
- Getafe – Sevilla (15:00)
- Barcelona – Levante (17:15)
- Celta Vigo – Mallorca (19:30)
- Villarreal – Valencia (22:00)
Serie A (Italia)
Sâmbătă, 21 februarie
- Juventus – Como 1907 (16:00)
- Lecce – Inter Milan (19:00)
- Cagliari – Lazio (21:45)
Duminică, 22 februarie
- Genoa – Torino (13:30)
- AC Milan – Parma (19:00)
- Roma – Cremonese (21:45)
Luni, 23 februarie
- Fiorentina – Pisa (19:30)
- Bologna – Udinese (21:45)
Ligue 1 (Franța)
Sâmbătă, 21 februarie
Lens – Monaco (18:00)
Toulouse – Paris FC (20:00)
Duminică, 22 februarie
Auxerre – Rennes (16:00)
Angers – Lille (18:15)
Nantes – Le Havre (18:15)
Nice – Lorient (18:15)
Strasbourg – Lyon (21:45