Dinamo București a reziliat contractul cu atacantul Stipe Perica

„Mulțumim, Stipe Perica! Clubul nostru a ajuns la o înțelegere pentru încetarea, pe cale amiabilă, a raporturilor contractuale cu atacantul Stipe Perica”, a anunțat Dinamo București într-o postare pe Facebook.

Perica, 30 de ani, a transmis un mesaj suporterilor dinamoviști.

„Aș dori să le mulțumesc fanilor pentru toată susținerea pe care mi-au oferit-o, atât mie personal, cât și întregii echipe. Le doresc colegilor mei și clubului mult succes în lupta pentru titlu și am mare încredere în întreg colectivul. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc președintelui clubului pentru încrederea acordată, precum și pentru susținerea și corectitudinea de care a dat dovadă. Mulțumesc, Dinamo, pentru toate momentele trăite împreună”, a spus Perica.

Atacantul croat a ajuns la Dinamo în februarie 2025 și a adunat 34 de apariții în tricoul alb-roșilor, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 3 pase decisive.