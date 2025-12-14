Dinamo București a surclasat Metaloglobus, pe Arena Națională, în etapa a 20-a din Superligă

Meciul de fotbal dintre Dinamo si FC Metaloglobus, din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica, 14 decembrie 2025. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

Partida a contat pentru etapa a 20-a din Superligă. Alberto Soro a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 24, cu o execuție elegantă, după o pasă decisivă a căpitanului Cătălin Cîrjan.

În minutul 68, Cristi Mihai a majorat avantajul dinamoviștilor. Tânărul mijlocaș a marcat primul gol în tricoul alb-roșu. Mihai a înscris cu un șut plasat din mijlocul careului, pasa decisivă venind de la Raul Opruț.

Stipe Perica finalizează cu capul, în minutul 76, după o centrare perfectă a lui Cristi Mihai.

Căpitanul și „decarul” roș-albilor Cătălin Cîrjan a stabilit scorul final, marcând pentru 4-0, la finele unei acțiuni indidviduale minunate, în minutul 90+2.

Dinamo ajunge pe locul secund în Superligă

Partida a fost marcată de șanse importante pentru ambele echipe. Însă, Dinamo a controlat jocul prin posesie superioară (aproximativ 63%), finalizând fiecare oportunitate majoră.

A 10-a victorie a sezonului consolidează poziția lui Dinamo în clasament. Dinamo ajunge pe locul 2, la egalitate de puncte cu FC Botoșani (38) și la un punct în urma liderului Rapid.

Metaloglobus înregistrează a 13-a înfrângere din campionat, menținându-se pe ultimul loc, cu 11 puncte.