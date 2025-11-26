Jucători de la Arcada, Dinamo și SCM Zalău, în echipa etapei a 6-a din Divizia A1 la volei masculin

Meciul de volei dintre CSM Arcada Galati (echipament rosu) si Steaua Bucuresti, contand pentru Divizia A1, disputat la Sala Sporturilor Dunarea din Galati, sambata, 5 aprilie 2025. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO

Echipa etapei a 6-a din Divizia A1 la volei masculin, prezentată miercuri de Federația Română de Volei, cuprinde jucători de la trei echipe, Arcada Galați, Dinamo București și SCM Zalău, toate pretendente la titlul național.

Arcada Galați a avut cei mai mulți jucători nominalizați în echipa etapei a 6-a, cu trei sportivi, inclusiv pe antrenorul rundei – Sergiu Stancu.

Arcada a câștigat clar meciul etapei, cu Steaua (3-0), campioana en-titre Dinamo s-a impus în derbiul cu bucureștean cu Rapid (3-0), iar SCM Zalău a învins-o pe vicecampioana Corona Brașov (3-1).

Echipa etapei a 6-a din Divizia A1:

Victor Hugo Simoes (extremă, SCM Zalău, Brazilia) – 16 puncte (+8). Brazilianul a fost extrem de important în succesul în fața Coronei. A obținut 13 puncte în atac (52% eficiență), dar a bifat și două blocaje și a servit un as. La preluare, adversarii au servit mult pe el, dar s-a descurcat. Din 24 de mingi, a greșit una singură: 38% recepție pozitivă și 25% excelentă.

Nicolae Ghionea (centru, Dinamo) – 7 puncte (+6). Foarte bun la fileu, centrul dinamovist a reușit trei blocaje. A reușit și patru puncte în atac, având un procentaj de 67%.

Aaro Nikula (universal, Arcada Galați, Finlanda) – 17 puncte (+14). Evoluție excelentă a finlandezului care a reușit 15 puncte în atac, cu 68% eficiență, a mai avut un blocaj și un as. A fost imposibil de oprit de apărarea Stelei.

Renet Vanker (coordonator, Arcada Galați, Estonia) – 3 puncte (+2). Coordonatorul estonian a fost creierul echipei dunărene. A distribuit perfect mingi pentru colegi și la final Galațiul s-a bucurat de succes. A servit doi ași.

Filip Cveticanin (centru, SCM Zalău, Portugalia) – 8 puncte (+7). Aproape fiecare minge pe care a atins-o s-a transformat în punct. Portughezul a avut 86% eficiență în atac (6 puncte) și a mai izbutit două blocaje.

Mircea Peța (extremă, Dinamo) – 16 puncte (+11). Tunarul lui Dinamo, încă o dată. Mircea a făcut 11 puncte în atac, cu 42% eficiență, dar a și servit fantastic, izbutind trei ași. A realizat și două blocaje. La preluare nu a greșit nimic, 86% recepție pozitivă și 14% excelentă.

Carol Kosinski (libero, Arcada Galați) – Liberoul gălățean a fost pe tot terenul. A scos câteva mingi foarte grele și a pus umărul la victoria Arcadei. A greșit o singură minge, dar cifrele sale la preluare sunt bune: 47% recepție pozitivă și 41% excelentă.

Antrenorul etapei:

Sergiu Stancu (Arcada Galați) – Tehnicianul Galațiului și-a condus echipa spre un succes categoric. A gestionat bine momentele grele din primul set, când Steaua a ratat chiar o minge de set. Apoi, Galațiul a mărșăluit de una singură spre victorie. Prima dată în echipa etapei în acest sezon.