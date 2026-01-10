Prima pagină » Sport » Nigeria învinge Algeria și se califică în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni

Nigeria s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni 2025 după victoria cu Algeria, în care au marcat Victor Osimhen și Akor Adams.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
10 ian. 2026, 20:40, Sport

Nigeria a dominat prima repriză la Marrakech, iar Adams a ratat o ocazie mare cu opt minute înainte de pauză, când a șutat puțin peste poartă, conform BBC.

Osimhen a deschis scorul în minutul 47, cu o lovitură de cap din centrarea lui Bruno Onyemaechi, reușind astfel al patrulea său gol la acest turneu.

Zece minute mai târziu, Adams a făcut 2-0, după ce l-a depășit pe portarul Algeriei, Luca Zidane, la capătul unei acțiuni frumoase pornite de Osimhen.

Nigeria, finalistă în 2023, va juca în semifinale cu țara gazdă, Maroc, miercuri, la Rabat.

