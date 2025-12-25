Prima pagină » Sport » Luca Zidane spune că bunicul său l-a încurajat să joace pentru Algeria

Luca Zidane spune că bunicul său l-a încurajat să joace pentru Algeria

Luca Zidane, fiul fostului mare fotbalist francez Zinedine Zidane, a declarat că bunicul său a avut un rol decisiv în alegerea de a reprezenta Algeria la nivel internațional, după ce a evoluat pentru Franța la nivel de juniori, scrie Reuters.
Luca Zidane spune că bunicul său l-a încurajat să joace pentru Algeria
Sursa foto: Instagram/Luca Zidane
Iulian Moşneagu
25 dec. 2025, 19:05, Sport

Portarul Luca Zidane, în vârstă de 27 de ani, a devenit rapid prima opțiune a Algeriei între buturi și a fost urmărit de tatăl său la meciul câștigat cu 3-0 împotriva Sudanului, în Grupa E a Cupei Africii pe Națiuni, disputat miercuri.

„Când mă gândesc la Algeria, îmi amintesc de bunicul meu. Încă din copilărie, am avut această cultură algeriană în familie”, a declarat Luca Zidane pentru BeIN Sports France.

El a spus că a discutat despre această decizie cu bunicul său înainte de debutul la națională.

„Am vorbit cu el înainte să joc pentru echipa națională și a fost extrem de fericit de acest pas. De fiecare dată când primesc o convocare, mă sună și îmi spune că am luat o decizie foarte bună și că este mândru de mine”, a spus Luca Zidane.

Luca Zidane a precizat că și tatăl său, Zinedine Zidane, l-a sprijinit.

Zinedine Zidane este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Franței. El a condus naționala către câștigarea Cupei Mondiale din 1998, marcând două goluri în finala cu Brazilia, și a contribuit ulterior la triumful Franței la Campionatul European din 2000, performanță care a adus o dublă istorică pentru „Les Bleus”.

Luca Zidane evoluează în prezent la Granada, în Spania.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
CSID
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor