Franța readuce în discuție legea eutanasiei, după respingerea acesteia de către Senat

Decizia vine după respingerea propunerii de către Senat, săptămâna trecută, care a trimis proiectul în Camera Inferioară pentru o a doua lectură.

Textul aprobat de comisie este versiunea din mai 2025, cu o singură modificare importantă: eliminarea unei clauze care exclude în mod explicit „suferința psihologică” din criteriile de eligibilitate, potrivit Euronews.

Următorul pas va începe pe 16 februarie, când va începe plenul Adunării, votul solemn fiind programat pentru 24 februarie.

Proiectul de lege conferă dreptul la moarte asistată a adulților cu boli grave, incurabile, în stadiu avansat sau terminal. Pacienții trebuie să aibă peste 18 ani și să fie cetățeni francezi sau rezidenți în țară.

Potrivit proiectului, într-un astfel de caz, o echipă formată din cel puțin doi medici, dar și o asistentă medicală ar trebui să confirme că pacientul suferă de o boală gravă, incurabilă „în stadiu avansat sau terminal”, și se confruntă cu dureri constante, intolerabile și netratabile, dar și că solicită medicamente letale din proprie voință.

De asemenea, ar putea fi adăugată o „clauză de conștiință” pentru medicii și asistentele care nu doresc să se implice în eutanasia unui pacient.

Proiectul a fost promis prima dată de Emmanuel Macron, în campania electorală pentru alegerile din 2022. A fost oficial propus în 2024 și aprobat în Adunarea Națională în mai 2025.

Cu toate acestea, proiectul de lege nu a trecut de Senat, la ultimul vot din 28 ianuarie, fiind respins cu 181 de voturi împotrivă și 122 pentru.