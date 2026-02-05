Prima pagină » Știri externe » Franța readuce în discuție legea eutanasiei, după respingerea acesteia de către Senat

Franța readuce în discuție legea eutanasiei, după respingerea acesteia de către Senat

Comisia pentru afaceri sociale a Adunării Naționale a Franței, a dat, miercuri, undă verde propunerii de lege privind eutanasia (sinuciderea asistată).
Franța readuce în discuție legea eutanasiei, după respingerea acesteia de către Senat
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
05 feb. 2026, 14:33, Știri externe

Decizia vine după respingerea propunerii de către Senat, săptămâna trecută, care a trimis proiectul în Camera Inferioară pentru o a doua lectură.

Textul aprobat de comisie este versiunea din mai 2025, cu o singură modificare importantă: eliminarea unei clauze care exclude în mod explicit „suferința psihologică” din criteriile de eligibilitate, potrivit Euronews. 

Următorul pas va începe pe 16 februarie, când va începe plenul Adunării, votul solemn fiind programat pentru 24 februarie.

Proiectul de lege conferă dreptul la moarte asistată a adulților cu boli grave, incurabile, în stadiu avansat sau terminal. Pacienții trebuie să aibă peste 18 ani și să fie cetățeni francezi sau rezidenți în țară.

Potrivit proiectului, într-un astfel de caz, o echipă formată din cel puțin doi medici, dar și o asistentă medicală ar trebui să confirme că pacientul suferă de o boală gravă, incurabilă „în stadiu avansat sau terminal”, și se confruntă cu dureri constante, intolerabile și netratabile, dar și că solicită medicamente letale din proprie voință.

De asemenea, ar putea fi adăugată o „clauză de conștiință” pentru medicii și asistentele care nu doresc să se implice în eutanasia unui pacient.

Proiectul a fost promis prima dată de Emmanuel Macron, în campania electorală pentru alegerile din 2022. A fost oficial propus în 2024 și aprobat în Adunarea Națională în mai 2025.

Cu toate acestea, proiectul de lege nu a trecut de Senat, la ultimul vot din 28 ianuarie, fiind respins cu 181 de voturi împotrivă și 122 pentru.

 

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Zodiile care mint fără să clipească. Par sincere, dar adevărul e altul! Acești nativi folosesc tehnici de manipulare să obțină ce-și doresc
CSID
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor