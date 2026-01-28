Prima pagină » Știrile zilei » Franța susține includerea Gărzii Revoluționare din Iran pe lista UE a organizațiilor teroriste

Franța și-a anunțat oficial sprijinul pentru includerea Gărzii Revoluționare Islamice din Iran pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste. Demersul a fost inițiat de Italia și motivat prin reprimarea brutală a protestelor din Iran.
Președinția franceză a transmis miercuri că sprijină înscrierea Gărzilor Revoluționare Islamice iraniene pe lista UE a organizațiilor teroriste, o măsură care ar putea fi decisiv influențată de inițiativa Italiei, ce urmează să propună oficial acest demers în cadrul reuniunii europene de joi, relatează Le Figaro. 

„Franța va sprijini includerea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene”, a notat pe X ministrul de Externe de la Paris, Jean-Noël Barrot. 

Șeful diplomației franceze a anunțat: „Reprimarea intolerabilă a revoltei pașnice a poporului iranian nu poate rămâne fără răspuns”. Potrivit acestuia, persoanele care vor fi sancționate nu vor mai avea permisiunea de a intra pe teritoriul european, iar activele lor vor fi înghețate. 

Garda Revoluționară Islamică este acuzată de organizații pentru drepturile omului că au orchestrat represiunea sângeroasă a protestelor. Conform datelor furnizate de ONG-ul HRANA, cel puțin 6.221 de persoane au fost ucise în timpul manifestațiilor. 

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară, îndreptându-se și împotriva regimului islamic. 

 

