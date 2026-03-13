Un psihiatru din Marsilia a fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a violat trei paciente

Un psihiatru care lucra într-un spital public din Marsilia a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru violul și agresarea sexuală a patru paciente. Inițial fusese condamnat la 12 ani de detenție, însă decizia a fost contestată de procurori.
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
13 mart. 2026, 17:52, Știri externe

Sentința a fost dată de instanța din Alpes-Maritimes care a decis vineri majorarea pedepsei pentru  Marc Adida, în vârstă de 53 de ani, condamnându-l la 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale comise asupra pacientelor sale, relatează Le Figaro

Acesta a fost condamnat pentru violarea a trei paciente și agresarea sexuală a unei patra. Adida, aflat în detenție din 2020, a negat constant acuzațiile, în ciuda mărturiilor solide ale victimelor. 

Inițial,  tribunalul penal din Bouches-du-Rhône îi stabilise o pedeapsă de 12 ani de închisoare, după ce a considerat că acesta avea discernământ diminuat din cauza tulburării bipolare, însă procurorii au contestat însă decizia. 

Procuratura a susținut că „modul de operare bine pus la punct” și perversitatea capcanelor întinse victimelor sunt incompatibile cu noțiunea de responsabilitate diminuată.

În 2013, Adida fusese spitalizat involuntar după un episod maniacal în care a încercat să își sufoce fosta soție, însă a fost declarat apt să își reia activitatea. Mai mult, în 2016, acesta a continuat să profeseze chiar și după o primă plângere de viol. 

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor