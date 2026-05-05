Amazon va investi 15 miliarde de euro în Franța

Jean-Baptiste Thomas, directorul general al Amazon în Franța a delarat pentru Le Figaro: „Sunt fundamental optimist în ceea ce privește rezistența economiei franceze; altfel, nu am fi investit 15 miliarde de euro”. El a subliniat: „Acesta este cel mai mare angajament financiar al nostru de până acum în Franța”. De la sosirea sa în Franța în 2010, compania fondată de Jeff Bezos a investit deja aproximativ 30 de miliarde de euro în infrastructură, tehnologie și operațiuni și are acum 25.000 de angajați.

Cu acest nou plan de investiții, ambiția este „de a restabili puterea de cumpărare a francezilor prin menținerea unor prețuri scăzute și livrări mai rapide în toată țara”, a continuat directorul executiv. Amazon intenționează să deschidă patru depozite, adăugându-se la cele opt deja existente în Franța. Primele trei, situate în Illiers-Combray (lângă Chartres), Beauvais și Colombier-Saugnieu (lângă Lyon), se vor deschide în acest an. Lansarea celei de-a patra locații din Ensisheim (lângă Mulhouse) este programată pentru 2027. Grupul va continua, de asemenea, să investească în diverse programe care să beneficieze clienții săi, cum ar fi abonamentul Prime.