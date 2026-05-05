Amazon va investi 15 miliarde de euro în Franța

Amazon, gigantul american al comerțului electronic va investi 15 miliarde de euro în Franța între 2026 și 2028, ceea ce va duce la crearea a 7.000 de locuri de muncă permanente.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 mai 2026, 22:35, Știri externe

Jean-Baptiste Thomas, directorul general al Amazon în Franța a delarat pentru Le Figaro: „Sunt fundamental optimist în ceea ce privește rezistența economiei franceze; altfel, nu am fi investit 15 miliarde de euro”. El a subliniat: „Acesta este cel mai mare angajament financiar al nostru de până acum în Franța”. De la sosirea sa în Franța în 2010, compania fondată de Jeff Bezos a investit deja aproximativ 30 de miliarde de euro în infrastructură, tehnologie și operațiuni și are acum 25.000 de angajați.

Cu acest nou plan de investiții, ambiția este „de a restabili puterea de cumpărare a francezilor prin menținerea unor prețuri scăzute și livrări mai rapide în toată țara”, a continuat directorul executiv. Amazon intenționează să deschidă patru depozite, adăugându-se la cele opt deja existente în Franța. Primele trei, situate în Illiers-Combray (lângă Chartres), Beauvais și Colombier-Saugnieu (lângă Lyon), se vor deschide în acest an. Lansarea celei de-a patra locații din Ensisheim (lângă Mulhouse) este programată pentru 2027. Grupul va continua, de asemenea, să investească în diverse programe care să beneficieze clienții săi, cum ar fi abonamentul Prime.

