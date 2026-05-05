Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, spune că operațiunea de luptă lansată în februarie în Iran s-a „încheiat”

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că principala operațiune militară americană împotriva Iranului s-a încheiat, fără a spune dacă conflictul s-a încheiat sau că nu poate fi reluat, potrivit AP.

Într-o declarație acordatî reporterilor la Casa Albă, marți, Rubio a declarat că „Operațiunea Epic Fury” – atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului pe 28 februarie – „este încheiată”, deoarece obiectivele misiunii au fost îndeplinite cu succes.

„Nu aplaudăm apariția unei noi situații”, a spus el. „Am prefera calea păcii.”

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Rubio a spus că Iranul trebuie să fie de acord cu cerințele lui Trump privind programul său nuclear și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

„Acum suntem în curs de desfășurare a acestui Proiect Libertate”, a continuat el, referindu-se la inițiativa lui Trump de a ghida navele comerciale prin strâmtoare. El a adăugat ulterior: „Asta e ceea ce trăim acum. La ce ar putea duce acestea în viitor este doar speculație.”

Casa Albă a notificat Congresul săptămâna trecută că ostilitățile împotriva Iranului au fost „încheiate”, deoarece au atins un prag de 60 de zile care ar necesita o autorizare formală din partea legislatorilor, relatează CNN.

Trump, însă, nu a exclus reluarea unei campanii de bombardamente dacă negocierile eșuează sau Iranul încalcă actualul armistițiu.