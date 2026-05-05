The Rolling Stones anunță lansarea unui nou album

Pentru a sărbători, Mick Jagger, Keith Richards și Ronnie Wood vor participa la un eveniment de anunțare a albumului în Brooklyn, potrivit AP.

Ultimul album al trupei The Stones a fost „Hackney Diamonds” din 2023. A fost primul lor album cu material original în ultimii 18 ani – de la „A Bigger Bang” din 2005. A fost, de asemenea, primul lor album complet de la moartea bateristului Charlie Watts, în 2021. Acesta a apărut postum pe două dintre cele 12 piese de pe acel album.

Conform materialelor de presă pentru „Foreign Tongues”, acesta va include și o apariție specială a lui Watts de la una dintre ultimele sesiuni de înregistrare înainte de moartea sa, precum și contribuții din partea lui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers.