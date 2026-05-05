Expoziția „Brâncuși 150”, dedicată marelui sculptor, se deschide la Biblioteca Națională a României

Biblioteca Națională a României găzduiește, începând din 8 mai 2026, expoziția de grafică românească „Brâncuși 150”, un proiect cultural dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși.
Andrei Rachieru
05 mai 2026, 21:45, Cultură-Media

Expoziția reunește lucrările a 29 de artiști contemporani români, realizate în tehnici tradiționale de gravură, și propune o reinterpretare modernă a universului artistic brâncușian. Evenimentul are ca obiectiv promovarea valorilor artei românești printr-un dialog între tradiție și expresia artistică actuală.

Proiectul este organizat de Fundația Inter-Art Aiud, în parteneriat cu Muzeul Național Constantin Brâncuși și sub patronajul Ministerul Culturii. Inițiativa face parte dintr-un demers internațional mai amplu, care include expoziții similare desfășurate în mai multe regiuni ale lumii.

Vernisajul va avea loc vineri, 8 mai, de la ora 16:00, la sediul Bibliotecii Naționale din București, în prezența organizatorilor și a unor invitați din mediul cultural. Curatorul expoziției este Anca Sas, iar la deschidere vor lua cuvântul, printre alții, Bogdan Gheorghiu, directorul general al instituției gazdă, Denisa Șuță, managerul muzeului din Târgu Jiu, și Ștefan Balog, președintele Fundației Inter-Art Aiud.

Expoziția va putea fi vizitată până la 8 iunie 2026. Organizatorii subliniază că proiectul își propune să reafirme relevanța operei lui Constantin Brâncuși în patrimoniul cultural universal și să sprijine promovarea artiștilor români contemporani pe plan internațional.

