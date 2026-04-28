Kingston lansează SSD-ul DC3000ME NVMe Gen5 U.2 de 30,72TB pentru centrele de date de nouă generație

• SSD enterprise PCIe® 5.0 disponibil acum în capacitate de până la 30,72TB • Până la 14GB/s, 2,8 milioane IOPS și QoS predictibil pentru AI, HPC și cloud
Mediafax
28 apr. 2026, 19:41

Kingston Digital Europe Co LLP, divizia de memorie flash a Kingston Technology Company, Inc., lider global în produse de memorie și soluții tehnologice, anunță lansarea SSD-ului Kingston DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD într-o nouă variantă de capacitate ridicată de 30,72TB1, extinzând gama DC3000ME pentru a răspunde cerințelor tot mai mari de densitate și performanță din centrele de date moderne.

DC3000ME utilizează o interfață de mare viteză PCIe 5.0 NVMe, oferind viteze de citire secvențială de până la 14GB/s2 și performanță de citire aleatorie de până la 2,8 milioane IOPS, facilitând accesul rapid la date pentru aplicațiile intensive din punct de vedere computațional. Compatibilitatea completă cu PCIe 4.0 permite implementarea în medii de server mixte, oferind în același timp o tranziție ușoară către platformele viitoare.

Proiectat pentru fiabilitate la nivel enterprise, DC3000ME folosește memorie 3D eTLC NAND și include protecție la pierderea alimentării (PLP), pentru a preveni pierderile de date în cazul întreruperilor neprevăzute. De asemenea, unitatea suportă criptare AES pe 256 de biți și funcționalități TCG Opal 2.0 pentru unități auto-criptate (SED), ajutând companiile să respecte cerințele stricte de securitate și conformitate.

