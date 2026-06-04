Marea problemă a Europei: vrea independență tehnologică, dar încă nu poate trăi fără Big Tech-ul american

Cu toate acestea, experții avertizează că obiectivul este dificil de atins pe termen scurt, în condițiile în care Europa rămâne mult în urma Statelor Unite și a Asiei în domenii-cheie precum inteligența artificială, semiconductorii, serviciile cloud și centrele de date.

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, potrivit Reuters. Un oficial european a descris momentul drept o „zi a eliberării tehnologice”, însă reacțiile din industrie au fost mai rezervate.

Bruxellesul vrea să stimuleze companiile europene

Noul plan prevede limitarea accesului unor mari companii americane la cele mai sensibile licitații pentru servicii cloud din sectorul public european.

În același timp, Comisia Europeană dorește accelerarea construcției de centre de date care să utilizeze, cel puțin parțial, tehnologii hardware și software dezvoltate în Europa.

Printre măsurile analizate se află și o nouă strategie pentru industria semiconductorilor, considerată esențială pentru competitivitatea economică și securitatea tehnologică a Uniunii.

Reprezentanții industriei salută direcția propusă de Bruxelles, dar spun că măsurile trebuie însoțite de investiții și de reforme concrete.

„Europa trebuie să treacă rapid de la anunțuri la acțiuni”, a declarat Ralf Wintergerst, președintele organizației germane Bitkom.

Lipsa investițiilor rămâne principala problemă

Mai mulți experți atrag atenția că pachetul prezentat de Comisia Europeană nu este însoțit de fonduri noi semnificative.

În același timp, Statele Unite investesc masiv în dezvoltarea inteligenței artificiale și a infrastructurii digitale, iar China continuă să susțină puternic propriul sector tehnologic.

În aceste condiții, o mare parte din costurile noilor proiecte ar putea reveni statelor membre, multe dintre ele confruntându-se deja cu presiuni bugetare.

Companiile europene se confruntă, la rândul lor, cu costuri ridicate la energie, deficit de personal calificat și acces limitat la finanțare comparativ cu rivalii americani și asiatici.

„Europa nu poate deveni lider în industria semiconductorilor doar prin reglementări”, a avertizat Erik Rein, președintele Asociației Europene a Industriei Semiconductorilor.

Experții cer o abordare pragmatică

Pachetul prezentat de Comisia Europeană nu include obligații stricte de tip „Cumpărați produse europene”, o măsură cerută de o parte dintre susținătorii independenței tehnologice.

Unii europarlamentari consideră că propunerile nu merg suficient de departe pentru a reduce dependența de tehnologiile dezvoltate în Statele Unite.

Alți specialiști apreciază însă că Bruxellesul a ales o abordare mai realistă.

Potrivit acestora, obiectivul nu ar trebui să fie izolarea pieței europene, ci dezvoltarea unor companii capabile să concureze la nivel global.

„Europa obține suveranitate prin propria forță, nu prin bariere”, a declarat Wolfgang Weber, directorul organizației germane ZVEI.

O opinie similară a fost exprimată și de Keegan McBride, director pentru știință și tehnologie la Tony Blair Institute.

„Europa nu poate deveni competitivă doar prin reglementare. Trebuie să construiască”, a spus acesta.

Potrivit experților, noul pachet reprezintă un pas important pentru reducerea dependenței tehnologice a Europei. Cu toate acestea, diferența față de Statele Unite și China rămâne considerabilă, iar recuperarea decalajului va necesita investiții masive și o strategie pe termen lung.