„Suntem terminați”: Locuitorii din apropierea centrelor de date se tem de poluarea generată de valul de căldură

„Data Center Alley” se confruntă cu o provocare climatică, arată POLITICO.

Temperaturile toride din această săptămână ar putea împinge cererea de energie la niveluri record în rețeaua electrică din regiunea Mid-Atlantic, care alimentează boom-ul centrelor de date din Virginia.

Pentru a atenua o parte din presiune, Departamentul Energiei a acordat marți permisiunea operatorului rețelei din regiune, PJM Interconnection, de a obliga, eventual, centrele de date să utilizeze generatoare diesel de rezervă.

Această măsură evidențiază provocarea tot mai mare de a satisface cererea crescândă de energie electrică din partea centrelor de date, în timp ce rețeaua se străduiește să mențină regiunea răcoroasă într-o perioadă de căldură extremă.

„Posibil carcinogen pentru om”

Multe centre de date se bazează pe generatoare diesel de rezervă, care eliberează emisii care contribuie la încălzirea globală și nu dispun de sisteme de control al poluării aerului menite să protejeze sănătatea publică. Provocarea este deosebit de acută în Virginia, epicentrul boom-ului centrelor de date din țară. Autoritățile de reglementare ale statului au autorizat peste 8.000 de generatoare diesel la centrele de date în ultimii ani, conform datelor Departamentului de Calitate a Mediului din stat.

Ordinul DOE ar permite centrelor de date să utilizeze generatoarele depășind limitele de emisii pe care EPA le-a clasificat drept „posibil carcinogen pentru om”.

Satisfacerea cererii crescute de energie electrică generată de utilizarea aparatelor de aer condiționat în timpul valurilor de căldură era deja o provocare, a afirmat Kim Cobb, cercetătoare în domeniul climei la Universitatea Brown. Adăugarea centrelor de date la această ecuație complică și mai mult situația.

Se preconizează că temperaturile pe întreg teritoriul rețelei regionale, care se întinde de la Washington până la Chicago, vor crește vertiginos joi. Se preconizează că valul de căldură va genera temperaturi record pe tot parcursul weekendului.

Procedurile de urgență, actualizate

PJM și-a actualizat recent procedurile de urgență pentru a ține cont de creșterea numărului de centre de date. Solicitarea ca instalațiile să utilizeze generatoarele de rezervă este considerată o opțiune de ultimă instanță pentru a preveni întreruperile de curent, fiind aplicată numai după ce consumatorii au fost îndemnați să-și limiteze consumul de energie. Solicitarea adresată de PJM către Departamentul Energiei (DOE) pentru emiterea ordinului reprezintă un prim pas într-un proces care ar permite operatorului rețelei să pună generatoarele diesel ale centrelor de date în stare de așteptare.

PJM dispune de rezerve de generare suficiente pentru a face față valurilor intense de căldură din timpul verii, conform unei evaluări recente realizate de North American Electric Reliability Corp. Cu toate acestea, se anticipează o cerere de energie electrică cu mult peste nivelul estimat în momentul emiterii evaluării de fiabilitate pentru vară, în luna mai.

Se estimează că cererea va atinge un vârf de aproximativ 166 gigawați joi după-amiază, depășind recordul istoric de 165 GW stabilit în 2006. PJM a prevăzut că cererea de vară va ajunge la 156 GW în acest an, deși a inclus și un scenariu „puțin probabil, dar plauzibil” în care cererea de energie electrică ar atinge un vârf de aproximativ 169 GW.

Rețeaua ar trebui să dispună de o capacitate de generare suficientă pentru a satisface acest consum de energie, dar combinația dintre temperaturile ridicate, creșterea cererii din partea centrelor de date și un sistem de reglementare care se străduiește să țină pasul cu consumul de energie electrică în creștere vertiginoasă reprezintă o dinamică îngrijorătoare, a afirmat Silverman.

Viitorul pare și mai îngrijorător

„Proiecțiile privind consumul centrelor de date depășesc cu mult nivelul actual al consumului acestora”, a afirmat el.

Daniel Lockwood, purtător de cuvânt al PJM, a atribuit estimările ridicate privind cererea temperaturilor ridicate înregistrate joi. El a precizat că operatorul rețelei anticipează că va dispune de o capacitate de generare suficientă pentru a acoperi cererea.

Comunitățile se află la mijlocul acestei situații. În Virginia, o treime din centrele de date sunt situate la o distanță de 124 de metri de zone rezidențiale sau școli, potrivit auditorilor statali.

„Nimic nu simbolizează mai bine viața, libertatea și căutarea fericirii decât inhalarea fumului de motorină”, a spus Elena Schlossberg, care conduce o organizație civică care se opune centrelor de date.

Nimeni nu vrea ca rețeaua electrică să se prăbușească, a spus ea, dar a susținut că nu este corect ca locuitorii din cartiere să plătească cu sănătatea lor pentru boom-ul centrelor de date din Virginia.

„Oricum ar fi, suntem termanți”, a spus Schlossberg. „Fie rămânem fără lumină, fie suntem nevoiți să respirăm această poluare”.