Kingston Technology evidențiază soluțiile de memorie Design-In, SSD-urile industriale și produsele embedded pentru aplicațiile de nouă generație

Pentru a răspunde acestor cerințe în continuă evoluție, Kingston își extinde portofoliul de soluții de memorie Design-In și stocare industrială, oferind control asupra listei de componente (Bill of Materials), management al ciclului de viață al produselor și un angajament ferm pentru fiabilitate pe termen lung. Această abordare le permite integratorilor și producătorilor OEM să dezvolte sisteme stabile, capabile să funcționeze optim chiar și în cele mai solicitante medii de operare.

De la gama Kingston FURY, dedicată gamerilor și creatorilor de conținut, până la SSD-uri de înaltă performanță, soluții de stocare externă, module DRAM, stick-uri USB, carduri de memorie și unități criptate IronKey, Kingston susține o gamă largă de aplicații pentru utilizatori individuali și profesioniști. Cu o experiență îndelungată pe piața PC-urilor și a soluțiilor enterprise, compania aduce în segmentul industrial și al soluțiilor Design-In aceeași fiabilitate, consistență și performanță de durată care au consacrat brandul la nivel global.

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