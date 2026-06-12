Prima pagină » Comunicate » Supermarketul online Sezamo: Numărul clienților care cumpără cireșe a crescut cu 66%

Supermarketul online Sezamo: Numărul clienților care cumpără cireșe a crescut cu 66%

Cireșele românești se numără printre vedetele verii în supermarketul online Sezamo. În primele săptămâni ale sezonului, numărul clienților care au cumpărat cireșe a crescut cu 66% față de aceeași perioadă a anului trecut, confirmând interesul tot mai mare pentru fructele locale și pentru produsele provenite direct de la producătorii români.
Supermarketul online Sezamo: Numărul clienților care cumpără cireșe a crescut cu 66%
Mediafax
12 iun. 2026, 17:26, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Datele Sezamo arată că un client cheltuiește în medie 48 lei pe cireșe, acestea fiind printre cele mai căutate fructe de sezon. Pentru a răspunde cererii în creștere, supermarketul online colaborează în prezent cu 10 producători locali din diferite regiuni ale țării, oferind clienților acces la o varietate de soiuri și tipuri de cireșe, inclusiv produse certificate ecologic.

„Vedem de la an la an un interes tot mai mare pentru fructele românești de sezon, iar cireșele sunt printre cele mai așteptate produse ale verii. Clienții caută prospețime, origine locală și gust autentic, iar rolul nostru este să conectăm cât mai eficient producătorii români cu consumatorii. Ne bucurăm să colaborăm cu fermieri și livezi din mai multe regiuni ale țării și să le oferim acces la o platformă care le permite să ajungă rapid la clienți din București, Ilfov și Ploiești”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo România.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.ro
Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Cum i-a păcălit Consiliul Superior al Magistraturii pe judecători să semneze „liste negre” cu ziariști și politicieni. „Efectiv a fost o manipulare”
Libertatea
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent. Tehnica recomandată de specialiști
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia