Supermarketul online Sezamo: Numărul clienților care cumpără cireșe a crescut cu 66%

Datele Sezamo arată că un client cheltuiește în medie 48 lei pe cireșe, acestea fiind printre cele mai căutate fructe de sezon. Pentru a răspunde cererii în creștere, supermarketul online colaborează în prezent cu 10 producători locali din diferite regiuni ale țării, oferind clienților acces la o varietate de soiuri și tipuri de cireșe, inclusiv produse certificate ecologic.

„Vedem de la an la an un interes tot mai mare pentru fructele românești de sezon, iar cireșele sunt printre cele mai așteptate produse ale verii. Clienții caută prospețime, origine locală și gust autentic, iar rolul nostru este să conectăm cât mai eficient producătorii români cu consumatorii. Ne bucurăm să colaborăm cu fermieri și livezi din mai multe regiuni ale țării și să le oferim acces la o platformă care le permite să ajungă rapid la clienți din București, Ilfov și Ploiești”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo România.

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