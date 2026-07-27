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Călătoria unei tinere antreprenoare către succes în agricultura cu valoare adăugată

Într-o perioadă în care afacerile agricole caută tot mai multe soluții pentru a rămâne competitive și reziliente, Cristina Maria Păunel, o tânără antreprenoare din județul Olt, a ales să se concentreze pe diversificare și inovație.
Călătoria unei tinere antreprenoare către succes în agricultura cu valoare adăugată
Mediafax
27 iul. 2026, 15:06, Comunicate
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Inginer agronom și administrator al Fermei Cristinei din Pleșoiu, aceasta dezvoltă un model de afacere bazat pe culturi cu valoare adăugată, investiții în infrastructură și adaptare continuă la cerințele pieței.

Ferma produce tomate, ridichi, varză și struguri de masă cultivați în spații protejate. Anul acesta, și-a diversificat și mai mult portofoliul prin plantarea a 1.500 de plante de pepene galben din soiurile Galia și Cantaloup. Următoarea etapă de dezvoltare vizează extinderea către cultivarea sustenabilă a tomatelor, o direcție pe care Cristina o consideră strategică pentru viitorul afacerii. În același timp, pregătește depunerea unui proiect pentru finanțare prin programul DR-12, un mecanism destinat sprijinirii investițiilor realizate de tinerii fermieri pentru dezvoltarea și consolidarea exploatațiilor agricole. Prin acest proiect, Cristina intenționează să construiască un spațiu de depozitare sau să instaleze un container de depozitare care să contribuie la eficientizarea manipulării și comercializării produselor.

Un moment important în dezvoltarea fermei a venit odată cu participarea Cristinei la TalentA 2025, programul educațional cu finanțare nerambursabilă inițiat de compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience. Proiectul câștigător al Cristinei este axat pe cultivarea castraveților snack pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați de spații protejate, completată de un concept inovator de ambalare la 300 de grame, conceput pentru consum direct. Citeşte comunicatul integral AICI

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