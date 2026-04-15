Madonna anunță lansarea în luna iulie a noului său album: „Confessions on a Dance Floor: Part II”

Materialul discografic marchează primul album complet al artistei din ultimii șapte ani și reprezintă o continuare a celebrului „Confessions on a Dance Floor” din 2005.

Totodată, proiectul aduce și o reunire cu producătorul Stuart Price, cel care a contribuit la succesul primului album, care include hituri precum „Hung Up”, „Sorry” sau „Jump”.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde artista a publicat și coperta albumului, precum și un scurt fragment muzical înaintea lansării primului single.

Într-un comunicat, Madonna a descris direcția artistică a noului material ca fiind una profund legată de energia și spiritualitatea dansului.

„Trebuie să dansăm, să celebrăm și să ne rugăm prin intermediul corpului. Ringul de dans este un spațiu ritualic, un loc unde te conectezi cu tine și cu ceilalți. Sunetul, lumina și vibrația ne schimbă percepția, ne duc într-o stare de transă. Nu doar auzim muzica, o simțim”, a spus artista.

Albumul reprezintă primul material de studio al artistei după „Madame X” (2019). În perioada de după acel album, Madonna a lansat compilații de remixuri și a colaborat cu artiști precum Beyoncé, Sam Smith și Fireboy DML.

Lansarea vine și după revenirea în 2025 a artistei la Warner Records, casa de discuri cu care a lucrat în perioada de început a carierei sale.