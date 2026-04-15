Madonna anunță lansarea în luna iulie a noului său album: „Confessions on a Dance Floor: Part II”

Madonna revine oficial pe scena muzicii, anunțând miercuri că noul său album, intitulat „Confessions on a Dance Floor: Part II”, este programat să se lanseze pe 3 iulie.
sursă foto: Madonna /Warner Records
Petre Apostol
15 apr. 2026, 17:40, Știrile zilei

Materialul discografic marchează primul album complet al artistei din ultimii șapte ani și reprezintă o continuare a celebrului „Confessions on a Dance Floor” din 2005.

Totodată, proiectul aduce și o reunire cu producătorul Stuart Price, cel care a contribuit la succesul primului album, care include hituri precum „Hung Up”, „Sorry” sau „Jump”.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde artista a publicat și coperta albumului, precum și un scurt fragment muzical înaintea lansării primului single.

Într-un comunicat, Madonna a descris direcția artistică a noului material ca fiind una profund legată de energia și spiritualitatea dansului.

„Trebuie să dansăm, să celebrăm și să ne rugăm prin intermediul corpului. Ringul de dans este un spațiu ritualic, un loc unde te conectezi cu tine și cu ceilalți. Sunetul, lumina și vibrația ne schimbă percepția, ne duc într-o stare de transă. Nu doar auzim muzica, o simțim”, a spus artista.

Albumul reprezintă primul material de studio al artistei după „Madame X” (2019). În perioada de după acel album, Madonna a lansat compilații de remixuri și a colaborat cu artiști precum Beyoncé, Sam Smith și Fireboy DML.

Lansarea vine și după revenirea în 2025 a artistei la Warner Records, casa de discuri cu care a lucrat în perioada de început a carierei sale.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șeful ITM care a venit cu un Lamborghini la muncă a fost demis de ministrul Muncii. Gândul publică ordinul de demitere
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Avioane românești de luptă au interceptat o aeronavă rusească: „Zbura fără contact radio cu organele de trafic aerian”
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | Ce pensie vei avea, în funcție de data nașterii și de stagiul complet de cotizare
CSID
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor