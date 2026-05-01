O mașină a ieșit de pe șosea, a căzut 20 de metri și a luat foc în comuna franțuzească Sarras, Ardèche. Cel puțin cinci persoane au murit.
Franța: O mașină a căzut 20 de metri în gol și a luat foc. Cel puțin cinci persoane au murit
Ioana Târziu
01 mai 2026, 18:29, Știri externe

Un accident rutier a avut loc, vineri, în comuna franțuzească Sarras, din Ardèche, unde o mașină a ieșit de pe șosea și a căzut 20 de metri, după care a luat foc, relatează Le Figaro

Potrivit pompierilor, persoanele din mașină aveau vârste cuprinse între 17 și 20 de ani.

Când au sosit serviciile de urgență, mașina era complet cuprinsă de flăcări”, au declarat aceștia, adăugând că „patru cadavre au fost găsite în mașină”. 

Ulterior a mai fost găsită o victimă.

La fața locului, au ajuns în total 42 de pompieri, inclusiv o echipă de salvare pe apă și o echipă din cadrul grupului de intervenție în medii periculoase, potrivit aceleiași surse.

Drumul RD 270 a fost complet închis traficului. Pe același drum s-a mai produs un accident rutier, în aprilie 2022, când un șofer și copilotul său au murit în timpul unui miting auto la Vernosc-lès-Annonay.

