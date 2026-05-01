„Emily in Paris” ajunge în Grecia. Și premierul Mitsotakis așteaptă noul sezon

Încă de la prima sa apariție, a reușit să funcționeze ca un studiu de caz modern despre modul în care producția de televiziune poate afecta direct economia, turismul și imaginea internațională a orașelor în care este filmată.

Totul a început la Paris

Succesul seriei a fost legat de Paris încă de la început. Străzile, cafenelele, monumentele și estetica Parisului nu sunt doar un decor, ci un element cheie al narațiunii.

Aceasta a avut un impact economic direct:

creșterea turismului cinematografic și de televiziune

sprijinirea afacerilor locale (cafenele, hoteluri, mărci de modă)

crearea de locuri de muncă în timpul filmărilor

prezentând orașul milioanelor de telespectatori din întreaga lume

Așa-numitul „turism pe ecran” a fost deja înregistrat în alte producții, dar „Emily la Paris” a consolidat în mod special tendința, atrăgând vizitatori care vor să trăiască experiența serialului.

Roma și expansiunea mărcii

În sezoanele ulterioare ale serialului, producția s-a extins la Roma, mutând o parte a poveștii în capitala Italiei. Și acolo, rezultatul a fost similar: interes sporit pentru locațiile de filmare, trafic turistic sporit și un impuls economic pentru echipele și afacerile locale.

Grecia în cadru

În episodul final al sezonului cinci, Gabriel îi trimite un mesaj/o carte poștală lui Emily (Lily Collins) și o invită să se întâlnească cu el în Grecia , lăsând deschisă posibilitatea ca el să meargă acolo în sezonul următor.

Declarațiile prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis conform cărora urmărește serialul pentru a se relaxa cu soția sa au provocat o reacție amuzantă din partea Netflix. Totul însă a alimentat un scenariu care, de fapt, pare să fi devenit realitate.

Situația a câștigat și mai multă publicitate atunci când vedeta serialului, Lily Collins, a comentat știrile aferente în timpul apariției sale televizate la „The Tonight Show”, amplificand zvonul internațional în jurul serialului și atractivitatea acestuia dincolo de conținutul televizat.

Echipa de producție a serialului „Emily la Paris” a vizitat deja insula, identificând principalele locații unde vor avea loc filmările, în timp ce protagoniștii sunt așteptați să sosească pe insulă la mijlocul lunii mai. Conform informațiilor de la producție, filmările noului sezon ar putea începe în cursul lunii, interesul îndreptându-se deja către posibile noi locații. În același timp, se pare că este în desfășurare un proces de casting pentru roluri secundare.

Exemplele din alte țări arată că un serial de televiziune de succes poate transforma locații necunoscute în destinații turistice globale în câteva luni.

Serialul „Emily la Paris”, cu fani înfocați din întreaga lume, nu este doar un serial de succes, ci un exemplu excelent al modului în care cultura pop poate acționa ca o pârghie de dezvoltare pentru orașe și țări.

Prin imagine și povestire, filmul prezintă peisaje și centre urbane la nivel internațional, aducându-le în prim-planul unui public global. În același timp, stimulează turismul în zonele în care au loc filmările, contribuind totodată la dezvoltarea industriei audiovizuale interne. În același timp, deschide calea pentru colaborări cu studiouri internaționale importante, consolidând poziția fiecărei țări pe harta globală a producătorilor, o dinamică care prezintă un interes deosebit și pentru Grecia.