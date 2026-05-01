Sorina Matei
01 mai 2026, 16:20, Știri externe

Vânzările de  mașini electrice noi  au crescut cu 48% în primele patru luni ale anului în Franța, ajungând la 148.302 unități, pe o piață auto altfel aflată în dificultate, a anunțat vineri Platforma Auto Franceză (PFA), care reunește toți producătorii, relatează Le Figaro.

În aprilie, vânzările de mașini noi pentru toate tipurile de motorizare au totalizat 138.339 de unități, o scădere de 0,26% față de anul precedent.

Per total, vânzările în țară au ajuns la 539.895 de unități din ianuarie, reprezentând o scădere de 1,6% față de primele patru luni ale anului 2025. Și, comparativ cu vânzările de mașini noi de dinainte de  pandemie , piața rămâne cu 27,19% mai mică decât în ​​primele patru luni ale anului 2019.

„ Aprilie este o lună lentă; vânzările lunare ajungeau la aproximativ 175.000 de unități înainte de Covid ”, a subliniat un purtător de cuvânt al producătorilor. „ De înainte de Covid, piața s-a contractat cu un sfert, ceea ce echivalează cu aproximativ 500.000 de vehicule mai puține pe an ”, a adăugat el. Producătorii invocă revenirea inflației și creșterea zero în primul trimestru, în ciuda unei reveniri a consumului gospodăriilor înregistrate în martie.

Impactul creșterii prețurilor la combustibili nu a fost încă măsurat

Singura îmbunătățire notabilă a fost „ creșterea semnificativă ” a vânzărilor de vehicule electrice, a căror cotă de piață s-a stabilizat la 26% luna trecută, potrivit PFA. Aceasta a fost însoțită de o creștere puternică a ponderii vehiculelor electrice chinezești, care reprezintă acum 7% din piața vehiculelor electrice. Impactul creșterii prețurilor la combustibili de la începutul  războiului din Orientul Mijlociu  asupra deciziei de a achiziționa un vehicul electric nu este încă măsurat în statistici, a adăugat PFA.

„ Nu vom putea vedea efectul până când nu vom cunoaște comenzile înregistrate în aprilie, care vor fi cunoscute în mai ”, a explicat purtătorul de cuvânt al PFA.

Producătorii atribuie creșterea vânzărilor de vehicule electrice unui efect de recuperare a decalajului, deoarece vânzările din 2026 se compară cu un declin de la începutul anului 2025, o creștere a ofertei de modele electrice de bază (cum ar fi Renault Twingo) și impactul legii care obligă flotele să se electrifice.

Efectul măsurilor de ajutorare a achiziționării de mașini electrice, prin intermediul unei scheme de „leasing social” care a acoperit 50.000 de vehicule în toamna trecută, s-a estompat, dar guvernul a anunțat un nou capitol de „leasing social” pentru încă 50.000 de vehicule electrice, așteptate în lunile următoare.

