Xiaomi intră în competiție cu Tesla pe piața europeană a vehiculelor electrice premium

Fondatorul companiei Xiaom, Lei Jun, vrea acum să intre pe piața europeană și să concureze direct cu firma lui Elon Musk, mizând pe modele electrice premium, informează Financial Times.

După anunțul din 2021 privind intrarea pe piața auto, Xiaomi a lansat primul model, sedanul sport SU7, în doar trei ani. Aproximativ 50.000 de unități au fost comandate în primele 30 de minute.

Al doilea model, YU7, cu un preț de aproximativ 35.000 de dolari și concurent pentru Tesla Model Y, a strâns 200.000 de precomenzi în doar trei minute de la lansare.

Xiaomi țintește piața europeană

La salonul auto de la Beijing, Lei Jun a spus că noul model YU7 GT „se poate ridica la standardele unei mașini germane de top”. Modelul, care ar urma să fie lansat la finalul lunii mai, este primul dezvoltat împreună cu ingineri europeni.

Xiaomi este deja al treilea cel mai popular brand de smartphone-uri din Europa, ceea ce ar putea ajuta compania să se extindă și pe piața auto.

Principalii rivali ai companiei în Europa vor fi Tesla, Porsche, BMW și Mercedes-Benz.

Xiaomi nu a anunțat încă prima piață europeană în care va intra, dar a deschis un centru de cercetare la München, unde lucrează peste 75 de ingineri.

„Piața europeană este foarte importantă pentru noi”, a declarat Xu Fei, directorul de marketing al companiei.

Reprezentanții companiei spun că producătorii europeni au un dezavantaj în ceea ce privește software-ul și integrarea mașinilor cu alte dispozitive.

Provocări pe o piață dominată de branduri consacrate

Analiștii avertizează însă că va fi dificil pentru Xiaomi să aibă același succes în Europa, unde clienții sunt loiali în special brandurilor premium germane.

În primele trei luni ale anului, mărcile chineze au avut o cotă de 8,6% din piața mașinilor noi Europa, dar mult mai mică în țări precum Germania și Franța, potrivit Schmidt Automotive Research.

„Drumul către segmentul premium este foarte lung”, a spus Matthias Schmidt, fondatorul companiei de analiză. „Xiaomi poate avea succes în Europa, dar mai probabil în detrimentul producătorilor de volum decât al brandurilor premium germane”.