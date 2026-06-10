În ce măsură au afectat recentele incidente cu drone rezervările turiștilor în stațiunile de la malul Mării Negre? Răspunsul noului președinte ANAT, Cristian Bărhălescu

Turiștii care și-au făcut rezervări în stațiunile de pe litoralul românesc nu par impresionați de incidentele de securitate din preajma Mării Negre, cel puțin asa reiese din informațiile primite de la agențiile din țară de președintele ANAT, Cristian Bărhălescu, director Icar Tours din Constanța, contactat de reporterul Mediafax.

Întrebarea adresată noului președinte ANAT despre evoluția rezervărilor a venit în contextul în care conducerea Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța a lansat miercuri un apel public către Guvernul României, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și către toate celelalte instituții cu responsabilități în domeniul siguranței naționale și al gestionării situațiilor de risc.

Scrisoarea deschisă fost transmisă, după ce, în ultimele zile, în spațiul public au apărut informații și imagini referitoare la incidente petrecute în proximitatea litoralului românesc și în contextul în care, pentru județul Constanța, sezonul estival reprezintă principalul motor economic, esențial pentru mii de locuri de muncă, afaceri locale și investiții care depind de deciziile pe care turiștii le iau în această perioadă.

„Această intervenție este una foarte importantă pentru protejarea turismului de pe litoralul românesc. Agenții economici fac eforturi pentru a menține unitățile de primire turistică în stare bună, iar investițiile sunt pe măsură. Lucrurile trebuie tratate foarte serios. Vorbim despre business, nu despre hobby, iar în așteptarea unor măsuri favorabile, mulțumim anticipat tuturor celor cărora ne adresăm prin această scrisoare deschisă”, a declarat George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Revin polonezii în România

Reporter: Incidentele de la începutul lunii din Galați și din portul Constanța au afectat rezervările făcute de turiști la malul mării?

Cristian Bărhălescu: În această perioadă nu putem spune acest lucru, nu avem cifre care să confirme și nici colegii nu m-au anunțat că ar fi semnale în acest sens. Iar Covid-ul urmat de războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, toate incidentele, acest război asimetric pe care îl poartă Rusia și Ucraina, cu incidente în Estonia, în Polonia, România, în Moldova deja fac parte din cotidian și nu impactează, mai ales că știu foarte clar românii că avem un sistem de securitate care, totuși, reușește să acopere o mare parte a zonei costiere a României.

Reporter: Deci nu ați primit semnale că s-au anulat. Dar oare a fost rezervări mai puține față de anul trecut sau încă nu aveți o imagine de ansamblu?

Cristian Bărhălescu: Sunt cinci zile de la eveniment și nu avem mesaje de la agențiile din țară că ar fi scăzut rezervările sau că ar fi retrageri ori anulări în acest moment. Nu, pentru că oricum vacanța se află la câteva săptămâni distanță, iar evenimentul cu siguranță a reconfigurat parametrii de securitate și gradul de alertă pentru autorități și siguranța românilor este pe primul loc.

Reporter: Vorbesc nu numai de români, tocmai am aflat că este așteptat să ajungă în România aștepta un grup de turiști polonezi la Kogălniceanu. Sunt fluxurile externe, incoming-ul în termeni de specialitate, revigorate, ca să zic așa?

Cristian Bărhălescu: Se poate spune că da, este primul charter care vine din Polonia după foarte mulți ani (15 ani, după unul de probă din 2011 – n.r.) și sperăm să readucem polonezii, cehi, să îi aducem spre România, o destinație care în alți ani era tradițională pentru ei. Va fi un avion charter, o dată pe săptămână, care va avea 13 rotații . Considerăm că este un început bun, iar continuarea acestuia va depinde doar de noi.

Din informațiile Mediafax din piață, ruta Katowice – Constanța va fi operată de Rainbow Tours, partenerul lui Paralela45, iar zborurile vor fi cu avioane LOT Polish Airlines, cu o capacitate de 189 de locuri. Primul zbor săptămânat va fi marțea viitoare, 16 iunie, iar ultimul, pe 8 septembrie.