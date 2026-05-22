Se scrie un nou capitol pe piața audio-video premium din România – Sound Masters preia AVstore, cu aprobarea Consiliului Concurenței

Tranzacția reunește doi jucători complementari ai pieței locale de audio-video premium: Sound Masters, cu o rețea consolidată de distribuție și parteneriate cu branduri internaționale de referință (JBL, Harman Kardon) și AVstore, cunoscut pentru expertiza tehnică, consultanța personalizată și o comunitate loială de pasionați de sunet și imagine.

Demersul vine într-un context de consolidare a pieței de audio-video premium din România, o piață de nișă, aflată în creștere, susținută de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru experiențe audio-video de calitate superioară.

Până la finalizarea procesului de preluare, AVstore și Sound Masters își vor continua activitatea ca entități distincte. Obiectivul este susținerea dezvoltării pe termen lung a AVstore și consolidarea relațiilor cu furnizorii, partenerii, clienții și angajații companiei. Echipa AVstore, precum și showroom-ul și operațiunile curente, vor fi menținute.

Citeşte comunicatul integral AICI