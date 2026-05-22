Se scrie un nou capitol pe piața audio-video premium din România – Sound Masters preia AVstore, cu aprobarea Consiliului Concurenței

SM Holdings și acționarii AVstore anunță obținerea aprobării Consiliului Concurenței pentru tranzacția prin care SM Holdings va prelua AVstore.
Mediafax
22 mai 2026, 16:44, Comunicate
Tranzacția reunește doi jucători complementari ai pieței locale de audio-video premium: Sound Masters, cu o rețea consolidată de distribuție și parteneriate cu branduri internaționale de referință (JBL, Harman Kardon) și AVstore, cunoscut pentru expertiza tehnică, consultanța personalizată și o comunitate loială de pasionați de sunet și imagine.

Demersul vine într-un context de consolidare a pieței de audio-video premium din România, o piață de nișă, aflată în creștere, susținută de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru experiențe audio-video de calitate superioară.

Până la finalizarea procesului de preluare, AVstore și Sound Masters își vor continua activitatea ca entități distincte. Obiectivul este susținerea dezvoltării pe termen lung a AVstore și consolidarea relațiilor cu furnizorii, partenerii, clienții și angajații companiei. Echipa AVstore, precum și showroom-ul și operațiunile curente, vor fi menținute.

