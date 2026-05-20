Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid vizează dezvoltarea unei rețele naționale de parteneri și francize comerciale pentru gama profesională Kronus

Unior Tepid vizează dezvoltarea unei rețele naționale de parteneri și francize comerciale pentru gama profesională Kronus

Compania caută antreprenori, distribuitori zonali, magazine tehnice și firme interesate să dezvolte puncte de vânzare sub conceptul de francize comerciale pentru gama profesională Kronus Tools. Unior Tepid anunță extinderea conceptului de colaborare comercială pentru gama Kronus și vizează dezvoltarea unei rețele naționale de parteneri, distribuitori zonali și puncte de vânzare specializate, într-un model apropiat de franciză comercială.
Unior Tepid vizează dezvoltarea unei rețele naționale de parteneri și francize comerciale pentru gama profesională Kronus
Mediafax
20 mai 2026, 17:54, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Inițiativa este adresată antreprenorilor locali, firmelor de familie, magazinelor tehnice, distribuitorilor regionali, atelierelor de service, firmelor de instalații și companiilor active în domeniul spațiului construit, care doresc să își diversifice activitatea prin comercializarea unei game profesionale de scule, accesorii și echipamente pentru lucrări tehnice curente.

Prin acest concept, Unior Tepid propune partenerilor nu doar acces la produse, ci un model complet de dezvoltare comercială: gamă profesională Kronus, expunere organizată la raft, suport logistic, soluții de aprovizionare, integrare administrativă și posibilitatea de a lucra cu un stoc adaptat cererii locale.

Obiectivul companiei este formarea unei rețele naționale de puncte Kronus, capabile să deservească rapid clienții din fiecare zonă a țării: instalatori, constructori, echipe de mentenanță, ateliere, firme de reparații, tehnicieni independenți și beneficiari activi în zona construcțiilor, renovărilor și întreținerii clădirilor.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Nicușor Dan convoacă de urgență parlamentarii la Cotroceni. Sondaj: ce variante credeți că ar fi potrivite pentru formarea unui nou guvern?
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia