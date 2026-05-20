Prima pagină » Comunicate » Frânele mașinii tale transmit semnale importante. Cum te ajută service-urile Țiriac Auto din 6 județe să circuli în siguranță

Frânele mașinii tale transmit semnale importante. Cum te ajută service-urile Țiriac Auto din 6 județe să circuli în siguranță

Scârțâitul la frânare, vibrațiile în pedală sau aprinderea martorului de frână sunt semnale care nu trebuie ignorate. Țiriac Auto oferă servicii specializate de verificare și reparație a sistemului de frânare în centrele sale din 6 județe din România. Sistemul de frânare este una dintre cele mai importante componente de siguranță ale unui automobil. Plăcuțele și discurile uzate, lichidul de frână degradat sau defecțiunile la sistemele electronice precum ABS și ESP pot afecta semnificativ performanța la frânare și siguranța în trafic.
Frânele mașinii tale transmit semnale importante. Cum te ajută service-urile Țiriac Auto din 6 județe să circuli în siguranță
Mediafax
20 mai 2026, 10:30, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prin rețeaua sa națională de service-uri, Țiriac Auto pune la dispoziția clienților servicii complete de diagnosticare, întreținere și reparație a sistemului de frânare, realizate cu echipamente moderne și piese conforme cu specificațiile producătorilor.

Semne că sistemul de frânare trebuie verificat

Printre cele mai frecvente simptome care indică necesitatea unei vizite în service se numără:

  • scârțâit sau zgomote metalice la frânare;
  • vibrații resimțite în pedală sau volan;
  • creșterea distanței de frânare;
  • pedala de frână prea moale sau prea rigidă;
  • aprinderea martorilor de avertizare în bord;
  • tendința mașinii de a trage într-o parte în timpul frânării.

Identificarea și remedierea la timp a acestor probleme poate preveni reparații mai costisitoare și poate contribui la menținerea unui nivel optim de siguranță.

Ce include verificarea sistemului de frânare

În service-urile Țiriac Auto, verificarea sistemului de frânare poate include:

  • inspecția plăcuțelor și discurilor de frână;
  • măsurarea gradului de uzură;
  • verificarea etrierilor și conductelor;
  • controlul lichidului de frână;
  • diagnoza sistemelor ABS și ESP.

Pe baza rezultatelor, clienții primesc recomandări clare privind operațiunile necesare.

Întrebări frecvente ale șoferilor

Cât de des trebuie verificate frânele?

Se recomandă verificarea sistemului de frânare la fiecare revizie periodică sau ori de câte ori apar simptome neobișnuite.

De ce vibrează volanul la frânare?

Una dintre cauzele frecvente este deformarea discurilor de frână.

Este importantă schimbarea lichidului de frână?

Da. Lichidul de frână își pierde proprietățile în timp și trebuie înlocuit conform intervalelor recomandate de producător.

De ce aleg clienții Țiriac Auto

  • Rețea națională de service-uri în 6 județe;
  • Tehnicieni specializați;
  • Echipamente moderne de diagnosticare;
  • Piese și consumabile conforme cu standardele producătorilor;
  • Servicii complete de întreținere și reparație.

Indiferent de marca automobilului și de complexitatea intervenției, proprietarii auto pot beneficia de servicii profesionale care contribuie la siguranța și fiabilitatea vehiculului.

Pentru mai multe informații despre serviciile de întreținere și reparație, accesați Țiriac Auto, dealer și rețea națională de service auto.

Țiriac Auto
Tel: 0374.14.14.14
Website: https://www.tiriacauto.ro

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Medicul Dorel Săndesc, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Apelul doctorului, respins ca tardiv pentru că a fost trimis cu „poștalionul”, din Serbia
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câte lingurițe de sare trebuie să pui, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia