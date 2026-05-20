Frânele mașinii tale transmit semnale importante. Cum te ajută service-urile Țiriac Auto din 6 județe să circuli în siguranță

Prin rețeaua sa națională de service-uri, Țiriac Auto pune la dispoziția clienților servicii complete de diagnosticare, întreținere și reparație a sistemului de frânare, realizate cu echipamente moderne și piese conforme cu specificațiile producătorilor.

Semne că sistemul de frânare trebuie verificat

Printre cele mai frecvente simptome care indică necesitatea unei vizite în service se numără:

scârțâit sau zgomote metalice la frânare;

vibrații resimțite în pedală sau volan;

creșterea distanței de frânare;

pedala de frână prea moale sau prea rigidă;

aprinderea martorilor de avertizare în bord;

tendința mașinii de a trage într-o parte în timpul frânării.

Identificarea și remedierea la timp a acestor probleme poate preveni reparații mai costisitoare și poate contribui la menținerea unui nivel optim de siguranță.

Ce include verificarea sistemului de frânare

În service-urile Țiriac Auto, verificarea sistemului de frânare poate include:

inspecția plăcuțelor și discurilor de frână;

măsurarea gradului de uzură;

verificarea etrierilor și conductelor;

controlul lichidului de frână;

diagnoza sistemelor ABS și ESP.

Pe baza rezultatelor, clienții primesc recomandări clare privind operațiunile necesare.

Întrebări frecvente ale șoferilor

Cât de des trebuie verificate frânele?

Se recomandă verificarea sistemului de frânare la fiecare revizie periodică sau ori de câte ori apar simptome neobișnuite.

De ce vibrează volanul la frânare?

Una dintre cauzele frecvente este deformarea discurilor de frână.

Este importantă schimbarea lichidului de frână?

Da. Lichidul de frână își pierde proprietățile în timp și trebuie înlocuit conform intervalelor recomandate de producător.

