Libris, 35 de ani: De la Eliade la Gabor Maté: 35 de ani de schimbari in lectura românilor Topurile, citite printre rânduri: cartea, cel mai sincer portret al societatii românești

1991–1999: 50 de ani de cenzura, recuperati intr-un deceniu

România ieșea din comunism cu o populatie care nu avusese acces la cartile pe care iși dorea sa le citeasca. Primele carti cumparate in libraria Șt. O. Iosif din Brașov, punctul de plecare al Libris, au fost cele ale autorilor interziși: Eliade, Cioran, Noica, Steinhardt, Goma, Orwell, jurnalele din pușcariile comuniste.

„Oamenii voiau sa afle ce nu li se spusese, ce li se ascunsese. Plecam noaptea cu mașina spre București, stateam la coada in fata tipografiilor inainte de rasarit și ne intorceam cu portbagajul plin. Când ajungeam in Brașov, oamenii erau deja la coada in fata librariei. Cartile se vindeau aproape instant”, spune Ana Onita, fondatoarea Libris.

Spre finalul deceniului, pe rafturi aparusera primele carti de business și de dezvoltare personala. România intelegea ca trebuie sa se reinventeze și cauta instrumente.

