Libris, 35 de ani: De la Eliade la Gabor Maté: 35 de ani de schimbari in lectura românilor Topurile, citite printre rânduri: cartea, cel mai sincer portret al societatii românești

La 35 de ani de la deschiderea librariei Șt. O. Iosif din Brașov, punctul de plecare al Libris, compania publica o analiza a celor mai vândute carti din ultimele decenii. De la autorii interziși cititi imediat dupa 1989, la cartile despre trauma, sens și vindecare, care domina topurile recente, datele Libris arata cum schimbarile sociale, economice și politice s-au reflectat in alegerile de lectura ale românilor. Analiza are la baza datele Libris din 15 ani de vânzari online, completate de memoria institutionala și observatiile echipei librariei Șt. O. Iosif din Brașov, fondata in 1991.
19 mai 2026, 13:10, Comunicate
1991–1999: 50 de ani de cenzura, recuperati intr-un deceniu

România ieșea din comunism cu o populatie care nu avusese acces la cartile pe care iși dorea sa le citeasca. Primele carti cumparate in libraria Șt. O. Iosif din Brașov, punctul de plecare al Libris, au fost cele ale autorilor interziși: Eliade, Cioran, Noica, Steinhardt, Goma, Orwell, jurnalele din pușcariile comuniste.

Oamenii voiau sa afle ce nu li se spusese, ce li se ascunsese. Plecam noaptea cu mașina spre București, stateam la coada in fata tipografiilor inainte de rasarit și ne intorceam cu portbagajul plin. Când ajungeam in Brașov, oamenii erau deja la coada in fata librariei. Cartile se vindeau aproape instant”, spune Ana Onita, fondatoarea Libris.

Spre finalul deceniului, pe rafturi aparusera primele carti de business și de dezvoltare personala. România intelegea ca trebuie sa se reinventeze și cauta instrumente.

