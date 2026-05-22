Grupul SGS, inclus pentru al 13-lea an consecutiv în indicii Dow Jones Best-in-Class

SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, a fost inclus în indicii Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World și Europe pentru al 13-lea an consecutiv, subliniind angajamentul său de lungă durată față de sustenabilitate și practicile de afaceri responsabile. Această recunoaștere reflectă clasarea SGS în primii 10% din industria serviciilor profesionale în cadrul Evaluării S&P Global privind sustenabilitatea corporativă din 2025.
Mediafax
22 mai 2026, 16:33, Comunicate
Această recunoaștere confirmă performanța constantă a SGS în domeniul sustenabilității și întărește credibilitatea sa ca partener de încredere pentru organizațiile care se confruntă cu cerințe tot mai complexe din partea autorităților de reglementare și a societății.

Totodată, validarea obținută reflectă integrarea solidă a criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în modelul de business al companiei, precum și în strategia sa de dezvoltare pe termen lung.

