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Relațiile dintre SUA și Europa s-ar îmbunătăți dacă Trump ar pleca de la putere, consideră europenii

Potrivit sondajului publicat, miercuri, de Consiliul European pentru Relații Externe, doar 11% dintre europeni văd SUA ca pe un aliat al UE. Procentul reprezintă un minim istoric, chiar mai mic decât cel publicat în noiembrie 2024, care arăta că 22% din cetățeni nu vedeau SUA ca un aliat al Europei.
Relațiile dintre SUA și Europa s-ar îmbunătăți dacă Trump ar pleca de la putere, consideră europenii
Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
10 iun. 2026, 15:54, Știri externe
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Rezultatele au fost publicate înaintea summiturilor G7 și NATO. Dezvăluirile evidențiază încrederea europenilor în Washington este tot mai scăzută ca partener de securitate, potrivit Reuters. 

În cadrul sondajului au fost chestionați cetățenii din 15 țări din Europa, precum Austria, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit. Cei care au răspuns studiului sunt cetățeni cu vârsta de peste 18 ani.

Majoritatea respondenților din toate țările chestionate și-au exprimat îndoielile cu privire la faptul că SUA ar veni în apărarea lor în cazul unui atac.

Marea majoritate a europenilor, cu excepția Bulgariei, consideră că relațiile dintre SUA și Europa se vor îmbunătăți odată cu plecarea președintelui american Donald Trump de la putere.

Europenii susțin Ucraina ca aliat, dar sunt sceptici legat de trimiterea trupelor

În ceea ce privește geopolitica europeană, europenii continuă să susțină Ucraina ca aliat sau partener strategic, deși consensul se slăbește când vine vorba de trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina după război sau de extinderea UE spre est.

De asemenea, europenii s-au pronunțat în favoarea reducerii dependenței de echipamentele militare americane în favoarea alternativelor europene precum Danemarca, Olanda și Suedia înregistrând cel mai mare sprijin pentru „achiziționarea de produse europene”.

Majoritatea cred că guvernele trebuie să crească cheltuielile în Apărare

În ceea ce privește cheltuielile de apărare, marea majoritate a europenilor respondenți la sondaj consideră că trebuie să crească cheltuielile naționale pentru apărare. Singura excepție este Italia, acolo unde mai mult de jumătate din cetățeni se declară împotriva creșterii cheltuielilor în apărare.

Aproape 5 din 10 europeni (un procent de 47%) susțin ideea împrumuturilor colective ale UE pentru finanțarea inițiativelor de apărare. Cel mai puternic sprijin pentru această inițiativă vine de la cetățenii din Portugalia, (59%), Danemarca (56%) și Țările de Jos (55%).

Polonia a fost singura excepție, în acest caz, unde majoritatea cetățenilor au susținut creșterea achizițiilor de arme din SUA, în timp ce Germania, Italia și Ungaria au prezentat opinii semnificativ împărțite cu privire la această chestiune.

La polul opus, cetățenii din Italia, Austria și Germania s-au opus față de reducerea cheltuielilor publice pentru creșterea bugetelor în industria de Apărare – italienii într-un procent de 63%, spaniolii într-un procent de 59%, iar germanii într-un procent de 56%.

În ceea ce privește politica energetică, 44 % dintre europeni s-au opus reluării importurilor de petrol și gaze din Rusia, în ciuda creșterii costurilor în Energie.

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