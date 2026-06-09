Cele nouă state ale lumii deținute de arme nucleare au cheltuit o sumă record de 119 miliarde de dolari pentru arsenalele lor în 2025, o creștere de 19% față de anul precedent, potrivit unui nou raport al Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare.
Cifra este cea mai mare de când ICAN a început urmărirea detaliată în 2020. „Se apropie o nouă cursă a înarmării nucleare”, a avertizat organizația laureată a Premiului Nobel pentru Pace.
China s-a clasat pe locul al doilea, cu 13,5 miliarde USD, în creștere cu 7%.
Marea Britanie a depășit Rusia, majorându-și cheltuielile cu 17%, la 12,6 miliarde USD.
Rusia, în ciuda presiunilor economice, și-a majorat cheltuielile nucleare cu 6%, la 9,5 miliarde USD.
Un raport separat al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm a menționat că armele nucleare câștigă importanță ca instrumente ale puterii de stat, eforturile de modernizare crescând riscul de calcule greșite și escaladarea conflictelor. SIPRI a evidențiat programul nuclear al Chinei, aflat în expansiune rapidă, ca o potențială schimbare în echilibrul global al puterii.
ICAN, care reprezintă sute de organizații din peste 100 de țări, a făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri decisive în direcția dezarmării nucleare.