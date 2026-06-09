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Nou record al cheltuielilor globale cu arme nucleare. La ce sumă s-a ajuns

Cheltuielile globale pentru nucleare au atins un record de 119 miliarde de dolari, în creștere cu 19%.
Nou record al cheltuielilor globale cu arme nucleare. La ce sumă s-a ajuns
Sorina Matei
09 iun. 2026, 18:55, Știri externe
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Cele nouă state ale lumii deținute de arme nucleare au cheltuit o sumă record de 119 miliarde de dolari pentru arsenalele lor în 2025, o creștere de 19% față de anul precedent, potrivit unui nou raport al Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare.

Cifra este cea mai mare de când ICAN a început urmărirea detaliată în 2020. „Se apropie o nouă cursă a înarmării nucleare”, a avertizat organizația laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

  • Statele Unite au rămas de departe cel mai mare cheltuitor, alocând 69,2 miliarde de dolari – o creștere de 22% față de 2024 și mai mult decât toate celelalte state dotate cu arme nucleare la un loc. Analiștii spun că această creștere reflectă răspunsul Washingtonului la tensiunile geopolitice crescânde și la provocările din partea puterilor rivale.

China s-a clasat pe locul al doilea, cu 13,5 miliarde USD, în creștere cu 7%.

Marea Britanie a depășit Rusia, majorându-și cheltuielile cu 17%, la 12,6 miliarde USD.

Rusia, în ciuda presiunilor economice, și-a majorat cheltuielile nucleare cu 6%, la 9,5 miliarde USD.

Un raport separat al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm a menționat că armele nucleare câștigă importanță ca instrumente ale puterii de stat, eforturile de modernizare crescând riscul de calcule greșite și escaladarea conflictelor. SIPRI a evidențiat programul nuclear al Chinei, aflat în expansiune rapidă, ca o potențială schimbare în echilibrul global al puterii.

ICAN, care reprezintă sute de organizații din peste 100 de țări, a făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri decisive în direcția dezarmării nucleare.

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