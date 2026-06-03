Europa devine mai „atomică”. De ce se vorbește din nou despre arme nucleare în Europa

Financial Times a relatat că Washington analizează extinderea acoperirii teritoriale a umbrelei nucleare NATO. Avioanele de tip DCA – F-35, F-15, Tornado – pot transporta arme nucleare. Ele sunt deja staționate în șase țări: Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie.

Planul vizează extinderea în Polonia și statele baltice. Posibil și alte state din Europa Centrală și de Est sunt incluse în discuții, scrie La Stampa.

De ce contează acest anunț pentru NATO

Alianța este în alertă înaintea summitului de la Ankara din 7-8 iulie. Retragerea parțială a trupelor americane din Europa rămâne o perspectivă reală.

Estimările arată o reducere de aproximativ o treime din efectivele actuale. Extinderea umbrelei nucleare ar compensa parțial această reducere. Anunțul transmite că SUA nu intenționează să abandoneze securitatea europeană.

Ce s-ar întâmpla dacă SUA ar retrage și forțele nucleare

Europa are doar două puteri nucleare proprii: Franța și Marea Britanie. Niciuna nu dispune de flexibilitatea și gama forțelor americane.

Arsenalele lor sunt destinate exclusiv securității naționale. Franța oferă deja o formă de „descurajare avansată” extinsă aliaților europeni. Belgia, Germania, Polonia, Suedia și alte state au aderat la acest format. Toate puterile decizionale rămân însă la Paris.

Alternativa periculoasă: proliferarea nucleară națională

Fără umbrela SUA și fără garanții clare din partea Franței sau Marii Britanii, statele europene vulnerabile ar putea căuta propria bombă atomică.

Experții europeni discută în privat acest scenariu de mult timp. El este denumit în jargon „proliferare orizontală”. Modelul ar fi similar cu Israel, Pakistan, India sau Coreea de Nord.

De ce descurajarea nucleară NATO funcționează

Pe avioanele americane DCA sunt instruiți și piloți din țările gazdă. Decizia de folosire rămâne exclusiv la Washington, indiferent de locul de staționare. Moscova cunoaște această regulă și tocmai asta face descurajarea eficientă. Gorbaciov și Reagan au formulat principiul acum 41 de ani: un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat.