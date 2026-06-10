De la frig la caniculă în timp record: Europa, lovită de un val de căldură care i-a uimit pe climatologi

Potrivit serviciului european Copernicus pentru monitorizarea Pământului, luna mai 2026 a fost a doua cea mai caldă înregistrată vreodată la nivel global și a adus o serie de recorduri naționale de temperatură.

Specialiștii atrag atenția că trecerea bruscă de la temperaturi sub media perioadei la valori foarte ridicate, în special în vestul Europei, a lăsat foarte puțin timp de adaptare pentru oameni, culturi agricole și ecosisteme.

Regatul Unit, Franța, Irlanda și Portugalia, printre cele mai afectate țări

Regatul Unit, Franța, Irlanda și Portugalia au fost printre statele europene care s-au confruntat cu cele mai severe condiții. În Spania, autoritățile au înregistrat 101 decese asociate căldurii, cel mai ridicat bilanț pentru luna mai de la începutul monitorizărilor.

În Franța și Regatul Unit, valul de căldură a fost asociat și cu o creștere a numărului de înecuri, după ce mai multe persoane au încercat să se răcorească în ape necunoscute.

Temperaturile resimțite au urcat până la 40 de grade Celsius

În zone extinse ale continentului, temperatura resimțită a ajuns între 35 și 40 de grade Celsius. Acest indicator ia în calcul nu doar temperatura aerului, ci și umiditatea, vântul și radiația solară, oferind o imagine mai clară asupra impactului real asupra organismului uman.

„Valul de căldură neobișnuit de timpuriu și intens demonstrează cât de repede extremele climatice devin noua normalitate, mai degrabă decât o excepție”, a declarat pentru FT Samantha Burgess, responsabil strategic pentru climă în cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid

Raportul Copernicus arată că episodul extrem din luna mai este în linie cu tendința de încălzire rapidă a Europei. Continentul european se încălzește mai repede decât oricare altul, parțial din cauza apropierii de Arctica.

Topirea gheții și a zăpezii expune suprafețe mai închise la culoare, care absorb mai multă radiație solară și contribuie la accelerarea încălzirii.

Secetă în unele regiuni, inundații în altele

Deși vestul, centrul și estul Europei au avut condiții mai uscate decât media, alte regiuni s-au confruntat cu ploi abundente și inundații. Turcia, Bulgaria și Moldova au fost afectate de viituri, în timp ce nord-vestul Europei continentale, nordul Scandinaviei și regiunea Mării Negre au avut precipitații peste media obișnuită.

La nivel global, condiții mai umede decât media au fost raportate în vestul Chinei, dar și în zone din Brazilia și Australia. În schimb, centrul Statelor Unite, mari părți din Asia Centrală, sud-vestul Australiei și America de Sud au fost mai uscate decât în mod normal.

El Niño poate amplifica fenomenele extreme

Copernicus a precizat că temperaturile din Pacificul tropical au fost „excepțional de ridicate”, pe fondul tranziției către condiții El Niño. Acest fenomen de încălzire a Oceanului Pacific contribuie de regulă la creșterea temperaturilor globale și poate agrava fenomenele meteo extreme.

Simon Stiell, secretarul executiv al Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice, a avertizat la Bonn că efectele El Niño vor fi „amplificate de criza climatică” și ar putea aduce „suferință suplimentară și șocuri inflaționiste”.