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LVETEXT: FK Auda-FCSB în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League

FCSB dispută joi seară meciul decisiv din manșa secundă a turului al doilea preliminar al UEFA Conference League împotriva echipei letone FK Auda.
LVETEXT: FK Auda-FCSB în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
30 iul. 2026, 18:50, Sport
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Min. 4 FCSB înscrie. Golul lui Bîrligea este anulat

UPDATE 19:00 A început meciul

Echipele de start

FK Auda (1-4-3-3): 98. Purins – 2. Hrvoj, 18. Arroyo, 4. Ouedraogo, 71. Rubenis – 8. Bongemba, 20. Traore, 10. Fofana – 17. Daskevics, 47. Kone, 25. Diedhiou. Antrenor: Didier Zanetti

Rezerve: 1. Sturins, 12. Aleksandrovs – 6. Kragliks, 7. Appiah, 14. Hussaini, 23. Fofana, 26. Lusweki, 46. Gerold, 77. Minins, 80. Aranda

FCSB (1-4-3-3): 32. Târnovanu – 2. Creţu, 5. Dawa, 3. Duarte, 4. Pădurariu – 28. Boutoutaou, 33. Radunovic, 10. Tănase – 31. Cisotti, 9. Bîrligea, 7. O. Popescu. Antrenor: Marius Baciu

Rezerve: 13. Popa, 34. Udrea – 8. Gnahore, 18. Fernandes, 20. Politic, 21. Batubinsika, 22. Toma, 77. Stancu, 90. Stoian, 97. Labonne, 98. Popa

Meciul de pe Skonto Stadions din Riga este arbitrat la centru de Tom Owen, ajutat la linii de Johnathon Bryant și Lewiss Edwards. Rezervă este Alex Mcinch. Toți oficialii sunt din Țara Galilor.

FCSB are de recuperat un handicap important în deplasarea din Letonia, unde o întâlnește pe Auda, de la ora 19:00. FCSB a pierdut meciul tur, disputat la București, cu scorul de 2-3, și este obligată să câștige pentru a evita eliminarea încă din turul al doilea preliminar.

Formația letonă traversează o perioadă favorabilă, cu trei victorii consecutive în campionat după succesul din capitala României. De cealaltă parte, FCSB vine după victoria cu 2-0 obținută în Superligă împotriva formației FK Csikszereda și speră să întoarcă rezultatul din prima manșă.

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