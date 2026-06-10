Un detector ascuns în adâncurile Pământului dezvăluie secrete despre cele mai enigmatice particule din Univers

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nature, preluate de The Independent, și se bazează pe date colectate în primele două luni de funcționare ale instalației.

Particule greu de detectat

Neutrinii sunt particule elementare formate la scurt timp după Big Bang. Trilioane dintre ele traversează în fiecare secundă corpul uman fără a lăsa urme observabile.

Deși sunt extrem de numeroși, neutrinii au o masă foarte mică, ceea ce îi face dificil de studiat.

Detectorul JUNO, amplasat la aproximativ 700 de metri sub pământ, analizează antineutrini proveniți de la două centrale nucleare aflate în apropiere.

Atunci când aceste particule interacționează cu materialele din interiorul detectorului, sunt produse semnale luminoase care pot fi înregistrate și analizate.

Măsurători de precizie

Cercetătorii au realizat unele dintre cele mai precise măsurători de până acum privind modul în care neutrinii își schimbă proprietățile în timpul deplasării prin spațiu.

Oamenii de știință cunosc existența a trei tipuri, sau „arome”, de neutrini, însă multe aspecte legate de comportamentul și masa acestora rămân necunoscute.

Noile rezultate nu rezolvă încă una dintre cele mai importante enigme din domeniu: ordinea exactă a maselor celor trei tipuri de neutrini.

Specialiștii cred că două dintre ele au mase apropiate, însă nu au stabilit dacă acestea sunt cele mai grele sau cele mai ușoare dintre cele trei.

Un pas către răspunsuri mai clare

Autorii studiului spun că primele date confirmă performanțele detectorului și capacitatea acestuia de a efectua măsurători extrem de precise în anii următori.

Comunitatea științifică speră că proiectul va contribui la înțelegerea unor procese fundamentale din Univers și la clarificarea proprietăților neutrinilor.

În următorul deceniu, alte două experimente majore dedicate acestor particule urmează să intre în funcțiune. Este vorba despre Hyper-Kamiokande, din Japonia, și Deep Underground Neutrino Experiment, din Statele Unite.

Rezultatele obținute de cele trei instalații vor putea fi comparate pentru verificarea și completarea concluziilor privind comportamentul neutrinilor.