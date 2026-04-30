Federația Franceză de Baschet, victima unui atac cibernetic. Infractorul a fost arestat

Federația Franceză de Baschet este victima unui atac cibernetic, raportând o scurgere de date. Infractorul a fost arestat.
Ioana Târziu
30 apr. 2026, 19:52, Știri externe

Federația Franceză de Baschet a anunțat, miercuri, că a fost victima unui incident de securitate cibernetică, în urmă cu aproximativ zece zile. incident care a dus la extragerea neautorizată a datelor cu caracter personal, aparținând a aproape două milioane de membri, relatează Le Figaro.

Datele, divulgate pe dark web

Scurgerea de date a provenit din accesul fraudulos la un cont de utilizator, permițând utilizarea abuzivă a sistemului de gestionare a membrilor federației . Datele cu caracter personal, care pot viza până la două milioane de membri, includ informații de identitate (nume, prenume etc.), date de contact și informații despre membri. Federația a declarat că datele au fost divulgate, cel puțin parțial, pe platforme dark web accesibile actorilor rău intenționați înainte de a fi eliminate.

Miercuri, Federația a confirmat că nicio informație bancară sau parolă nu a fost compromisă și că infractorul cibernetic responsabil pentru acest act a fost arestat.

Hackerul a atacat cibernetic și alte platforme

Pe 20 aprilie, un presupus hacker în vârstă de douăzeci de ani, cu legături în platforme de revânzare de date, a fost arestat în Vendée. Unitatea de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris primise aproximativ o sută de rapoarte privind atacuri cibernetice pe site-uri web, începând cu 19 decembrie 2025, potrivit aceleiași surse.

Printre țintele hackerului, cunoscut sub numele de „HexDex”, s-au numărat mai multe Federații Franceze, printre care cele de navigație, atletism, gimnastică, schi și multe altele.

