Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România

O amplă campanie de spionaj cibernetic atribuită grupărilor rusești a compromis peste 170 de conturi de e-mail ale procurorilor ucraineni și cel puțin 67 de conturi aparținând Forțelor Aeriene Române.
Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 apr. 2026, 10:28, Știri externe

Hackerii ruși au reușit să acceseze peste 170 de conturi de email aparținând procurorilor și anchetatorilor din Ucraina în ultimele luni, potrivit unor date analizate de Reuters

În total, atacatorii ar fi compromis cel puțin 284 de conturi între septembrie 2024 și martie 2026, într-o operațiune extinsă de spionaj cibernetic.

Operațiunea a fost descoperită de grupul de cercetători în securitate cibernetică Ctrl-Alt-Intel. Informațiile, care includeau  jurnalele de activitate ale operațiunilor reușite de hacking, au oferit o oportunitate de a analiza desfășurarea unei campanii de spionaj cibernetic ruse. 

Ctrl-Alt-Intel a atribuit campania grupării „Fancy Bear”, asociată cu serviciile militare ruse, însă mai mulți experți au pus la îndoială implicarea grupării, susținând totuși că statul rus a fost implicat în campanie. 

Printre instituțiile afectate se află Parchetul Specializat în Domeniul Apărării și Agenția de Recuperare și Management al Activelor (ARMA) care se ocupă de urmărirea colaboratorilor cu Rusia. Hackerii au accesat e-mailurile Yaroslavei Maksymenko, fost șef ARMA și ale unui angajat de rang înalt din cadrul Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO). 

De asemenea, au fost compromise conturi aparținând unor oficiali de rang înalt, precum Centrul de Formare al Procurorilor. 

Deși ținta atacului a fost Ucraina, operațiunea nu s-a limitat doar la instituțiile de la Kiev și a vizat mai multe state europene, printre care și Armata României. 

În România, hackerii au accesat cel puțin 67 de conturi de email ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele asociate bazelor NATO și unui ofițer superior. 

În Grecia hackerii au compromis 27 de conturi de email ale Statului Major al Apărării, inclusiv ale atașaților militari din India și Bosnia.

În Bulgaria, au fost vizate autoritățile locale din Plovdiv și în Serbia, un stat apropiat Moscovei, au fost vizați oficiali militari și cadre universitare. 

