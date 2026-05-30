Italia trimite 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene în România după incidentul de la Galați -surse

Italia pregătește o misiune militară în România, potrivit surselor citate de Repubblica. Se pare că misiunea era programată, dar termenul va fi decalat, având în vedere situația creată de atacul cu drona de la Galați.

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni a condamnat ferm incidentul în care a fost implicată drona rușilor.

Ca urmare, Ministerul Apărării din Italia a început să pregătească misiunea în România. Militarii vor pleca spre România peste două săptămâni, pe 15 iunie, iar misiunea va ține cel puțin o lună.

Sursele mai spun că operațiunea va implica puțin sub o sută de membri ai Forțelor Aeriene Italiene, care vor merge în România însoțiți de mai multe avioane de vânătoare.