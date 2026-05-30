Prima pagină » Politic » Mihai Fifor cere activarea Articolului 4 al NATO după incidentul de la Galați: „Întrebarea este de ce România încă nu a făcut-o”

Mihai Fifor cere activarea Articolului 4 al NATO după incidentul de la Galați: „Întrebarea este de ce România încă nu a făcut-o”

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat lipsa unei solicitări oficiale a României pentru activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, în contextul incidentelor repetate cu drone rusești și al recentei lovituri asupra unui bloc de locuințe din Galați, care a provocat răniți și evacuarea mai multor familii.
Mihai Fifor cere activarea Articolului 4 al NATO după incidentul de la Galați: „Întrebarea este de ce România încă nu a făcut-o”
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
30 mai 2026, 11:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul ministru al Apărării a amintit că state precum Polonia și Estonia au recurs la acest mecanism în situații similare și a ridicat semne de întrebare cu privire la reținerea autorităților române de a solicita consultări urgente în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Fifor a făcut referire și la declarațiile ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului dar și al Apărării, Radu Miruță, care a afirmat că România este în urmă în ceea ce privește capabilitățile anti-dronă și că au fost solicitate măsuri suplimentare de sprijin din partea NATO încă din februarie și aprilie.

„Dacă România solicită de luni de zile măsuri suplimentare de protecție, dacă admite că amenințarea există și dacă recunoaște că răspunsurile primite până acum sunt insuficiente, atunci de ce nu folosește instrumentul formal pe care îl are la dispoziție?”, a transmis liderul social-democrat.

Potrivit lui Fifor, Articolul 4 nu presupune o escaladare militară și nici activarea mecanismului de apărare colectivă prevăzut de Articolul 5, ci reprezintă un instrument politic și strategic prin care un stat aliat poate solicita consultări atunci când consideră că securitatea sa este amenințată.

Social-democratul a amintit că România a invocat deja Articolul 4 în februarie 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, și a susținut că actualul context de securitate justifică o nouă solicitare către Alianță.

„După ce o dronă rusească lovește un bloc de locuințe pe teritoriul național provocând victime, întrebarea nu mai este dacă există motive pentru activarea Articolului 4. Întrebarea este de ce România încă nu a făcut-o”, a afirmat Mihai Fifor.

În final, acesta a solicitat autorităților să convoace de urgență consultări în cadrul Consiliului Nord-Atlantic și să utilizeze toate instrumentele pe care Tratatul NATO le pune la dispoziția statelor membre pentru protejarea securității naționale.

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Cod vestimentar special la Gala Nadia Comăneci, la Palatul Parlamentului. Ce invitați deosebiți au fost la eveniment
GSP.ro
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei. Când se va putea circula pe cel mai nou pod din București. Mâna dreaptă a lui Daniel Băluță a făcut anunțul la Gândul
Gandul
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Cancan
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport
Cuvântul folosit de propaganda rusă și de Putin, preluat de AUR și George Simion în comentariile despre drona rusească de la Galați
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
Ești obligat să ai numere verzi la mașina electrică sau poți folosi numere negre obișnuite?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia