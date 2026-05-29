Prima reacție a SUA după incidentul de la Galați: „Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO"

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, condamnă incursiunea dronei rusești în România și transmite sprijin pentru persoanele rănite în urma atacului.
Sursa foto: X/@USAmbNATO
Oana Antipa
29 mai 2026, 11:25, Știri externe
Statele Unite au transmis prima reacție oficială după incidentul în care o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a condamnat vineri incidentul și a reafirmat angajamentul Alianței pentru apărarea tuturor statelor membre.

„Suntem alături de aliatul nostru NATO, România, și condamnăm această incursiune iresponsabilă pe teritoriul său”, a scris Whitaker într-un mesaj publicat pe platforma X.

Oficialul american a transmis și un mesaj de susținere pentru victimele incidentului.

„Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele rănite din Galați”, a afirmat el.

Mesajul conține și una dintre cele mai ferme referiri la garanțiile de securitate oferite de NATO după incidentul produs în România.

„Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a declarat Matthew Whitaker.

Mesaj ferm pentru apărarea României

Declarația ambasadorului SUA la NATO reprezintă prima reacție publică a unui oficial american după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc și a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Două persoane au fost rănite, iar locatarii imobilului au fost evacuați.

Autoritățile române au calificat incidentul drept o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Rusiei. România a informat aliații din NATO și a solicitat accelerarea transferului de capabilități anti-dronă.

Mesajul transmis de Matthew Whitaker vine în contextul în care România este stat membru NATO, iar Alianța consideră apărarea colectivă drept unul dintre principiile sale fundamentale.

Prin declarația sa, oficialul american a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru securitatea României și pentru protejarea întregului teritoriu al Alianței.

